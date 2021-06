Vasemmistoliiton mukaan köyhä mies kuolee rikasta aiemmin

Kansanedustajan mukaan monituottajamalli säilyy ja palveluita hankitaan jatkossakin yksityisiltä yrityksiltä.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheen eduskunnassa sote-välikysymyskeskustelussa pitäneen kansanedustaja Hanna Sarkkisen mukaan vasemmistoliiton keskeinen tavoite politiikassa on vähentää köyhyyttä ja taata kaikille laadukkaat palvelut varallisuudesta riippumatta.

– Köyhä mies kuolee Suomessa kymmenen vuotta rikasta aiemmin. Sote-uudistus tarvitaan parantamaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sanoi Sarkkinen.

Sarkkisen mukaan tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että terveyskeskukseen pääsee sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen sujuvasti kaikkialla.

– Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on yksi maailman tehokkaimmista. Sen uudistamisen tarve kuitenkin on tunnustettu jo yli vuosikymmen sitten. Soteuudistuksesta välikysymyksen jättänyt kokoomus on ollut monessa hallituksessa tekemässä nyt kritisoimaansa uudistusta, mutta tällä kertaa me onnistumme, hän sanoi.

Vasemmistoedustaja totesi, että Suomen vajaasta 300 kunnasta vain noin neljäsosa kykenee järjestämään perustason sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti. Sen lisäksi erikoistason palvelut ja pelastustoimi on jo koko maassa alueiden vastuulla. Sarkkinen ei ymmärrä uudistuksesta välikysymyksestä tehneen kokoomuksen ja Petteri Orpon perusteita kritiikille.

– Monituottajamalli säilyy ja palveluita tullaan jatkossakin hankkimaan yksityisiltä yrityksiltä sekä kolmannelta sektorilta, mutta hyvinvointialueella tulee olla riittävä oma palvelutuotanto, Sarkkinen sanoi.

– Jos elintärkeässä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa nojattaisiin kokoomuksen yksityistämisideologiaan, olisi riskinä, että jonain päivänä synnytyspoltoissa sairaalaan tulevaa äitiä olisikin vastassa vain lappu luukulla: suljettu konkurssin vuoksi, hän jatkoi.