Vasemmistoliiton mukaan ilmastoteot voivat luoda hyvinvointia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edustajien mukaan ilmastokriisin ratkaisu ja työpaikat voidaan yhdistää.

Ilmastoteot voivat luoda hyvinvointia Suomeen, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen ja puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson totesivat Porin SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa.

Hanna Sarkkisen mukaan Suomella on nyt ”mahdollisuus luoda uutta työtä ja teollisuutta ilmastokestävien ratkaisujen ympärille”. Hänen mukaansa ilmastokriisi voidaan ratkaista niin, että samalla hyvinvointi lisääntyy.

– Se tarkoittaa yksityisten ja julkisten rahavirtojen suuntaamista uudelleen kohti ilmastokestävän tulevaisuuden rakentamista. Suomi on loppuvuoden EU:n puheenjohtajamaa. Kaudellamme on tärkeää pitää esillä kiertotaloutta ja ohjata rahavirtoja pois fossiilitaloudesta, Hanna Sarkkinen sanoo puolueen tiedotteen mukaan.

Kansanedustaja korostaa, että ”ilmastopolitiikan on oltava sosiaalisesti oikeudenmukaista.”

– Nyt on ratkaistava tulevaisuuden kaksi suurinta kysymystä: ilmastonmuutos ja eriarvoisuus. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka näkee ilmastonmuutoksen vaikutukset ja viimeinen, joka voi ratkaista ilmastokriisin. Valitettavasti myös eriarvoistuminen on taas kääntynyt kasvuun.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jakaa näkemyksen eriarvoistumisesta. Hänen mukaansa Antti Rinteen (sd.) hallituksella on näytön paikka.

– On paljon ihmisiä, joita pelottaa, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vie työpaikan tai nostaa elämisen kustannuksia. Nyt on erittäin tärkeää, että onnistumme tekemään koko kansan ilmastopolitiikkaa, jossa pienituloiset eivät joudu maksumiehiksi, Li Andersson toteaa.

– Siksi hallitus korvaa välillisten ympäristöverojen korotukset muulla verotuksella ja tulonsiirroilla pienituloisille. Näin turvataan tuloerojen kaventuminen. Hallituksen kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan kuuluu myös panostukset raiteisiin ja biokaasun hyödyntämiseen.