Vasemmistoliiton kansanedustaja: EU:ta tarvitaan duunarin turvaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hanna Sarkkisen mukaan EU-sääntelyä tarvitaan lisää suojaamaan työntekijöiden oikeudet.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkisen mukaan Euroopan unionin on luotava turvaa työntekijöille.

– On epäoikeudenmukaista, että markkinamekanismi ja talouskurisäännöt ovat unionin erityisessä suojauksessa, mutta duunari ei ole, Sarkkinen kirjoittaa Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Työelämää koskevista sosiaalisista oikeuksista on tehtävä Sarkkisen mukaan sitova osa EU-sääntelyä. Myös työntekijöiden suojaa on hänen mielestään vahvistettava.

– EU ei saa talouspoliittisella ohjauksella murtaa työehtosopimuksia tai minimipalkkauksia.

Kaikissa jäsenmaissa on Sarkkisen mukaan noudatettava maan työehtosopimuksia ja lakeja sekä maksettava niiden mukaista palkkaa. Hänen mukaansa ”jokaisen on saatava samasta työstä sama palkka”.

– Tätä ei saavuteta vain toiveilla, vaan asian valvontaa varten perustettavalle Euroopan työviranomaiselle on taattava riittävät valtuudet puuttua epäkohtiin.

Sarkkinen muistuttaa, että iso osa Suomen lainsäädännöstä luodaan EU-tasolla.

– EU-sääntelyllä on luotava turvaa myös uusiin työn muotoihin, kuten alusta- ja freelancertyöhön. Työoikeuksien on koskettava myös alustatyöläisiä ja freelancer-työntekijöille on annettava järjestäytymisoikeus.