Vasemmistoliiton Jussi Saramo KU:lle: Velkaantumisella pelotellaan

Hallituspuolueen kansanedustaja ei ole tyytyväinen hallitusohjelman talouslinjauksiin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo tunnustaa Kansan Uutisille, että hän ei ole tyytyväinen hallitusohjelman talouspolitiikan kirjauksiin.

– Vero- ja talouspolitiikka on kokonaisuudessa käännös parempaan, mutta kyllä se on hallitusohjelman heikoimpia puolia. Se ei ole alkuunkaan sitä, mitä me toivoimme, hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja toteaa.

Saramon mukaan vasemmistoliitolle erityisen ongelmallisia kohtia osinkoverojärjestelmän jättäminen ennalleen ja valtionomaisuuden myynti. Saramo olisi kiristänyt varakkaimpien listaamattomien yritysten omistajien verotusta sekä rahoittanut kertaluonteisia investointeja lainalla, jota valtio saa tällä hetkellä edullisesti.

– Oikeisto pelottelee aina, että mitäs jos korot nousevat. Huomaa, että he eivät tunne ihan perusasioita valtion talousasioista. Me saisimme 30-vuotista lainaa kiinteällä yhden prosentin korolla, Saramo toteaa.

– Kolmessakymmenessä vuodessa, vaikka valtionomaisuuden tuotto heikkenisi huomattavasti, se olisi siinäkin tilanteessa maksanut itsensä vähintään kerran mutta parhaassa tapauksessa kahteen kertaan.

Hallitusohjelman talouspolitiikan parhaimpana asiana Saramo pitää miljardin euron puskurirahastoa pahan taantuman varalle.

– Tämä miljardi on sellainen, joka voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Yhdessä muiden elvytysinstrumenttien kautta saamme useiden miljardien elvytyspanoksen.