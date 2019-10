Vasemmistoliiton edustaja vaatii muutosta palautuslinjaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veronika Honkasalon mukaan edellinen hallitus kiristi turvapaikkalinjauksia poliittisen painostuksen kautta.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) kehottaa muuttamaan edellisen hallituksen tekemiä kiristyksiä turvapaikkalinjauksiin.

Hän tiedusteli sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) jättämässään kirjallisessa kysymyksessä niitä keinoja, joilla Maahanmuuttovirasto ja palautusten toimeenpanosta vastaava poliisi aikovat tarkistaa linjaansa suhteessa Afganistaniin.

– Useat viime hallituksen tekemät lainsäädäntömuutokset ovat vaikuttaneet negatiivisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumiseen Suomessa. Kuten Turun yliopiston, Åbo Akademin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tutkimuksessa todettiin, lainsäädäntömuutokset selittävät linjan tiukentumista kuitenkin vain osittain. Linjan kiristymisen taustalla ovat vaikuttaneet myös viime hallituksen asettama poliittinen paine ja ohjeistukset viranomaisille, Veronika Honkasalo kirjoitti ministerille.

Maria Ohisalo totesi vastauksessaan, että kaikki turvapaikkoja koskevat päätökset tehdään puolueettomasti yksilöllistä harkintaa käyttäen. Maahanmuuttovirasto huomioi henkilöiden tilanteen, pakolaisoikeuden periaatteet ja lähtömaiden ajankohtaisen turvallisuustilanteen.

Vasemmistoliiton edustaja kertoo kaivanneensa selkeämpää viestiä siitä, että poliittinen linja olisi muuttunut Antti Rinteen (sd.) hallituksen aikana.

– Vähän pettymyshän paperinmakuinen vastaus on. Vastaus ei sisällä juuri uutta. Kysymykseni koskivat sitä, miten hallitus aikoo toimia, mutta vastaus käsittelee lähinnä perusasioita turvapaikkalainsäädännöstä ja Maahanmuuttoviraston omasta toiminnasta. Poliittisiin valintoihin vastaus ei ota kantaa, Honkasalo toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa on myönteistä, että Maahanmuuttovirasto kehittää turvapaikkapäätöksenteossa käytettävän lähtömaatiedon raportointia syksyllä 2019 alkavan hankkeen avulla.

– Myös Maahanmuuttoviraston tiivis yhteistyö YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa on keskeisen tärkeää, vaikka vastauksessa korostetaankin, että UNHCR:n suuntaviivojen ei katsota velvoittavan Maahanmuuttovirastoa, Honkasalo jatkaa.

Kansanedustaja toivoo vihreiden sisäministeriltä tiukkaa linjaa ihmisoikeuspolitiikassa.

– Luottoni tähän hallitukseen on kova, ja tiedän, että tahtoa korjata edellisen hallituksen aiheuttamat turvapaikkamenettelyn ongelmat on. Rakenteellisten ongelmien korjaaminen ei tietenkään käy käden käänteessä, varsinkaan kun vaihtelevia näkemyksiä on virkakunnassakin, Veronika Honkasalo sanoo.

– Toivon kuitenkin määrätietoista otetta ja tinkimättömyyttä ihmisoikeuspolitiikassa. Viranomaisten riippumattomuus on oikeusvaltiossa keskeistä, mutta se, minkä edellinen hallitus on poliittisella painostuksella rikkonut, vaatii korjautuakseen poliittisia valintoja.