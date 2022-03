Vasemmistoliiton edustaja KU:lle: Aika ajoi ay-liikkeen ohi

Jari Myllykosken mukaan valta on siirtynyt ay-liikkeeltä eduskuntaan.

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) arvostelee ammattiyhdistysliikettä Kansan Uutisten haastattelussa.

– Ammattiyhdistysliike on ollut kovin levollinen ajatellen, että työelämäasioita hoidetaan kolmikantaisesti. Se ei ole huomannut, että nyt aika on ajanut sen ohi. Ammattiyhdistysliikkeen tai ylipäätään työmarkkinajärjestöjen valta on loppunut. Nyt se on eduskunta, joka säätää työelämääkin koskevan lainsäädännön, Myllykoski sanoo.

Hän arvelee, että vikaa on niin puolueissa kuin ay-liikkeessä.

– Ammattiyhdistysliike on ollut passiivinen suhteessaan eduskuntaan, ja molemmat vasemmistopuolueet ovat olleet flegmaattisia suhteessa ammattiyhdistysliikkeeseen, hän sanoo.

– Ehkä nämä puolueet eivät ole osanneet herätellä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa toimimaan ammattiyhdistysliikettä, joka on sitten luottanut kolmikantaisuuteen liikaa. Tämä on molemminpuolinen ongelma.

Myllykoski on tyytymätön myös vasemmistoliiton linjaan. Hän kaipaa siihen lisää punaista väriä eli työelämän ja toimeentulon asioita.

– Emme voi olla vihreämpiä kuin vihreät.

Myllykoski ei aio asettua ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa.