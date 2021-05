Vasemmistoliiton edustaja: Hijabit käyttöön armeijassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veronika Honkasalon mukaan Puolustusvoimat ei voi olla erillään muun yhteiskunnan kehityksestä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii puolustusministeri Antti Kaikkosta (kesk.) sallimaan hijabin käytön asepalveluksessa.

Honkasalo kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten Puolustusvoimissa aiotaan mahdollistaa uskonnollisen huivin käyttö asepalveluksessa sekä asepalveluksen suorittaminen kaikille halukkaille suomalaisille uskonnosta ja kulttuurista riippumatta.

– Osa suomalaisista musliminaisista on tehnyt valinnan käyttää hijabia, koska kokee sen keskeiseksi identiteettinsä ja uskontonsa kannalta. Huivikielto kohdistuu paitsi yhden uskontokunnan jäseniin myös yksinomaan naisiin. On absurdia, että samaan aikaan kun Suomi pyrkii vankeuden uhalla pakottamaan osaa kansalaisista asepalvelukseen, vapaaehtoisesti palvelukseen haluavien, erityisen motivoituneiden nuorten osallistumiselle luodaan tarpeettomia esteitä, Veronika Honkasalo toteaa tiedotteessa.

Länsimaissa yleisimmin käytetty neliön muotoinen hijab on kiedottu pään ympärille. Se peittää hiukset ja kaulan, mutta jättää kasvot näkyviin. Nykyisin käytetään yleisesti myös turbaania, hiukset ja korvat peittävää pipon tapaista huivia, joka jättää kaulan paljaaksi.

Kansanedustaja huomauttaa, ettei Puolustusvoimien yleisen palvelusohjesäännön mukaan esimerkiksi naisten hiusten pituutta rajoiteta.

– Myös meikkaaminen on sallittua. Puolustusvoimat on muin tavoin pyrkinyt ansiokkaasti turvaamaan eri uskontokuntiin kuuluvien oikeuksia. Asepalveluksessa olisi myös täysin mahdollista käyttää joko omaa, hillittyä huivia, tai Puolustusvoimat voisi tuottaa käyttöön omia yhtenäisiä huiveja. Tällainen olisi helppoa sovittaa yhdenmukaiseen varustukseen ja sotilaspäähineen alle. Itse asiassa Puolustusvoimien varusteissa on jo nyt pitkälti tätä muistuttavia asusteita, Honkasalo sanoo.

Hän toteaa asevelvollisuuslain, perustuslain ja Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten syrjintäkieltojen velvoittavan Puolustusvoimia.

– Puolustusvoimat ei voi olla erillään yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Suomi on moninainen, ja Puolustusvoimien tulee osoittaa myös käytännön toiminnallaan, että se on tärkeässä tehtävässään olemassa koko Suomen moninaisen kansan puolustamista varten. Asepalveluksen estäminen niiltä suomalaisilta naisilta, jotka kokevat huivin osaksi identiteettiään, ei vaikuta järkevältä maanpuolustustahdon ylläpidon, isänmaan puolustamisen tai syrjimättömyyden näkökulmasta, Veronika Honkasalo sanoo.