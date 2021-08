”Vasemmistohallituksen pönkänä oloa ei katsota hyvällä”

Kokoomusedustajan mielestä uusi kannatusmittaus antaa selvän viestin.

Torstaina julkistetun Ylen puoluekannatusmittauksen mukaan suurimmat puolueet ovat järjestyksessä kokoomus 20,5 (+0,7), SDP 19,0 (-0,6) ja PS 17,9 (+0,1) prosenttiyksiköllä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) twiittaa gallupin antavan politiikan syksyyn hyvät lähtökohdat.

– Petteri Orpon johdolla tehty vastuullinen vaihtoehto muun muassa taloudessa ja työllisyydessä nauttii kasvavaa luottamusta ja kannatusta. Nykyiselle vasemmistopolitiikalle on olemassa siis vaihtoehto, Timo Heinonen toteaa.

– Toisaalta Ylen gallup viestittää kansalta myös selvästi keskustalle ja Annika Saarikolle, että vasemmistohallituksen pönkäpuolueena oloa ei katsota hyvällä.

Heinonen kirjoittaa toivovansa, että vastuullisuus valtaisi alaa myös keskustassa.

– Keskustan kannatus ei nouse ennen kuin jättää tämän vasemmistohallituksen pönkäpuolueen paikan. Pitäisi jättää myös vasemmistolainen talouspolitiikka ja palata yrittäjyyden, työn ja kasvun puolueeksi.

Sivuillaan kokoomusedustaja toteaa ajattelevansa, että ”seuraava hallituspohja olisi hyvä olla keskusta-oikeistolainen tai porvaripohja”.

– Kokoomus, keskusta, perussuomalaiset, KD? Siitäkö sitä voisi rakentaa.

– Ja minusta aivan oleellisena kysymyksenä se, että hallitukseen pitää saada ne puolueet jotka laittavat talouden tervehdyttämisen, työllisyyden parantamisen ja velkaantumisen taittamisen hallitusohjelman kulmakiviksi. Ja se neljäs nurkkakivi olisi tietenkin oikeudenmukaisuus ja välittäminen, hän kirjoittaa.

Heinonen sanoo, ettei olisi itse valmis kokoomuksen lähtöön Sanna Marinin hallitukseen joka ”jatkaisi holtitonta velanottoa, ei tekisi uudistuksia eikä työllisyystoimia ja murentaisi nykyiseen tapaan hyvinvointiyhteiskunnan perustaa”.

– Mutta olen varma, että SDP:ssä on myös paljon heitä, jotka eivät ole Marinin vasemmistolaisen talouspolitiikan kannattajia. Siellä on monia jotka varmasti ainakin mielessään jakavat Orpon toteamuksen, että ”SDP:n talouspolitiikka on kerta kaikkiaan muuttunut sitten (Paavo) Lipposen aikojen. Se on muuttunut vastuullisesta vastuuttomaksi”.

