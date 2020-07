Vasemmistoedustaja: Pitäisi laskea tukien säästämiä työpaikkoja

Jussi Saramon mukaan työpaikoista riiteleminen on järjetöntä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramon mukaan hallitus on lisännyt kymmeniä tuhansia työpaikkoja jo nyt.

Hänen mukaansa Suomessa on kysyntäpula, johon vastaamiseksi on säädetty erinäisiä toimia.. Myös nämä pitäisi Saramon mukaan laskea osaksi lisääntyneisiin työpaikkoihin.

– Hallitus on lisännyt päätösperäisesti kymmeniä tuhansia työpaikkoja jo nyt – talous on Suomessakin hiipunut kysyntäpulaan, jota vastaan on tehty monenlaista, Jussi Saramo katsoo Twitterissä.

– On järjetöntä tuhlata nyt energiaa riitelemällä kuinka työpaikkoja ehkä syntyy tarjontaa lisäämällä vuosien päästä.

Jussi Saramolta kysytään, mitä sanalla ”päätösperäinen” tässä yhteydessä tarkoitetaan. Häneltä tarkennetaan, puhutaanko elvytyksenkin osalta tilanteen pahenemisen torjumisesta ja ”säästyneestä työttömyydestä?”

– En tiedä kuinka kauan sanaa on käytetty, mutta ainakin 2011 hallitusneuvotteluissa sillä viitattiin työpaikkojen lisäksi esim. tulonjakovaikutuksiin. Nyt pitäisi laskea juurikin elvytyksen ja tukien luomia/säästämiä työpaikkoja jos tehoja halutaan mitata, Jussi Saramo vastaa.

Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan työttömyysaste oli toukokuussa 10,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,8 prosenttia. Työttömiä oli 46 000 enemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 67 000 enemmän ja työllisiä 96 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteensä työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa siis yli 200 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kun lomautetut lasketaan työttömiksi, on Suomen työttömyysaste 17 prosenttia.

