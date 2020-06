Vasemmistoedustaja: Hakeeko ministeri hallitusohjelman vastaista tulosta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton Jussi Saramon mukaan hallituksen työryhmään on otettu lobbareita.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo arvostelee valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) nimityksiä veropohjan tiivistämistä asetettuun työryhmään.

‒ On hyvä, että asiassa vihdoin edetään. Sen sijaan on pöyristyttävää, että ryhmän pysyväksi asiantuntijajäseneksi nimitettiin Finanssiala ry:n johtaja Lea Mäntyniemi. Omaa asiaansa lobbaavien tahojen paikka on erikseen kuultavina asiantuntijoina, ei työryhmän jäseninä, Saramo toteaa tiedotteessaan.

‒ Toisaalta kokoonpano herättää kysymyksen, onko ministeri jo etukäteen hakemassa hallitusohjelman vastaista lopputulosta. Jos järjestöjä on haluttu mukaan, niin miksi vain omaa etuaan ajava Finanssiala eikä esimerkiksi vastuullista liiketoimintaa edistävä Finnwatch?

Uuden työryhmän tavoitteena on selvittää osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille viiden prosentin lähdeveroa. Lisäksi työryhmä selvittää, voitaisiinko ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksien voitoista periä veroa.

Jussi Saramon mukaan hallitusohjelmassa ollaan tyytyväisiä muun muassa lapsiin, hoiva- ja terveyspalveluihin ja ympäristöön tehtyihin kirjauksiin. Sen sijaan veropolitiikka, ”jolla näitä kaikkia mahdollistetaan”, jäi Jussi Saramon mukaan hallitusohjelmaa kirjoitettaessa ”vasemmiston pettymykseksi selvitysten tasolle”.

‒ Erityisesti nyt, kun kaikkialla maailmassa velkaannutaan koronan takia, olisi tärkeää korjata verojärjestelmän porsaanreikiä. Pieni- ja keskituloisten kovemman verottamisen sijaan on haettava keinot verottaa nykyisin matalasti tai ei lainkaan verotettuja kohteita, joiden verotus on sekä oikeudenmukaista että voi jopa vahvistaa kansantaloutta. Tätä ajattelua tuki myös Vihriälän ekonomistiryhmän raportti, Saramo katsoo.