Timo Heinonen: Vasemmisto valmis yksityistämisaaltoon?

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan vasemmiston toiminta sotessa on kaksinaismoralistista.

Kolme kokenutta ja vahvaa sote-asiantuntijaa THL:n ylijohtaja Marina Erhola, Helsingin yliopiston professori Heikki Hiilamo ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silander antoivat vahvan tuen esitellylle sote-mallille ja sen valinnanvapaudelle. Sote-asiantuntijaryhmän jäsenten mukaan Soten valmistelu on ollut huolellisempaa kuin minkä kuvan julkisuudesta on voinut saada.

Soten valmistelua läheltä seuranneiden puolueettomien arvioijien mukaan soten valmistelu on itseasiassa ollut ”viime vuodet hyvinkin huolellista ja asiantuntijoita on kuultu ja kuulemiset ovat vaikuttaneet myös valmisteluun”. Lakipakettiin on tehtykin asiantuntijakuulemisten myötä lukuisia parannuksia mm. asiakassetelin käytön laajuutta on rajattu.

Erhola, Hiilamo ja Silander arvostelevatkin nyt kovin sanoin soten kriitikoita, joilla ei asiantuntijoiden mukaan ole esittää toimeenpanokelpoista vaihtoehtoa hallituksen sote-esitykselle. Näin Vihreiden ja SDP kritiikki ja arvostelu aukeaa siis vain poliittisena pelinä ja Musta-Pekan pelaamisena pelkin Ei-säännöin.

Myös Vasemmistoliiton arvostelu joutui yllättäen aika outoon valoon, kun paljastui kuinka Vasemmistolaisten hallitsema Tradeka osti Med Group -konsernin, jolle on ulkoistettu mm. vanhuspalveluita. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL paljasti taasen pari vuotta sitten kuinka juuri Med Group on mm. ”keplotellut nollatuntisopimuksilla”.

Med Groupin nyt omistamassa Osuuskunta Tradekassa valtaa käyttävät Sdp:n ja vasemmistoliiton vaikuttajat ja taustavaikuttajat. Esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson on Osuuskunta Tradekan ylimmässä päättävässä elimessä eli edustajistossa. Kauppa tuo siis vasemmistoliiton vahvasti liki sote-businestä. Tradekan omistama Med Group on mukana nimittäin järjestämässä mm. ensihoitoa, lääkäreitä terveyskeskuksiin ja yhtiö tarjoaa lisäksi vanhus- ja vammaispalveluita palveluseteleillä. Ja Tradeka on siis vasemmistoliiton tärkeä rahallinen tukija eikä Li Andersson ainakaan Ilta-Sanomissa halunnut tätä yhteyttä katkaista, vaan totesi vain kahteen kertaan että ”En kommentoi”.

Soten asiantuntijakolmikon mukaan soten pitkittämisellä tai jopa kaatamisella olisikin arvaamattomat vaikutukset. He kirjoittivat HS:n kirjoituksessaan, että ”Jos sote-uudistus nyt pysähtyisi, palvelujärjestelmämme ei suinkaan pysyisi muuttumattomana. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat dynaamisessa tilassa ja yksityistyvät nopeasti.” Soten kaatuminen siis saisi alkaa nopean palveluiden yksityistämisen aallon ja siitä osaltaan varmasti nauttisi myös Tradekan Med Group ja sen kautta vasemmistoliitto. Mitäs minä nyt kirjoitinkaan? Aivan.

Hoivapalvelut, lastensuojelun laitospalvelut, mielenterveyspotilaiden palveluasuminen ja työterveyshuolto ovat jo siirtyneet valtaosin yksityisille palveluntuottajille ja soten kaatumisen myötä tämä kehitys siis kiihtyisi ja myös perusterveydenhoito siirtyisi kuntien tekemien ulkoistusten myötä yksityisille lääkärijäteille. Tämä johtaisi siihen, että kunnat ja sairaan­hoitopiirit jatkaisivat siis omia kehityspolkujaan ja tämä johtaisi sotessa eri­arvoistaviin käytäntöihin eri puolella Suomea.

Mielenkiintoista siis nähdä, miten SDP ja Vasemmistoliitto vastaavat näihin asioihin kun eduskunnassa kevään aikana käsitellään sotea ja sen valinnanvapauslakia. Tähän asti puolueet ovat vaatineet nimittäin kuuntelemaan asiantuntijoiden mielipidettä. Luulen, että enää asiantuntijoiden mielipide ei vihervasemmistoa kiinnosta. Asiantuntijoiden mielipiteet kelpaavat vain silloin kun ne tukevat omaa poliittista peliä.

Suomi tarvitsee nyt soten. Meidän tulee vahvistaa sitä, että jokainen suomalainen, asuinpaikasta ja tulotasostaan riippumatta, pääsee yhdenvertaisesti hoitoon kun lääkäriä tarvitsee. Valtaosa suomalaisista myös kannattaa valinnanvapautta eli mahdollisuutta valita oma terveyskeskus ja oma lääkäri. Siksi mekin kannatamme sotea ja sen valinnanvapautta.