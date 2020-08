Vasemmisto jyrää historiantutkimuksessa – tutkija kertoo syyn

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Porvarillisen työn arkiston johtaja kehottaa poliitikkoja pitämään päiväkirjaa.

Jos joskus tuntuu, että suomalainen historiantutkimus on punaisen suuntaan kallellaan, se ei ole pelkkää harhaa. Porvarillisen työn arkiston johtaja, tutkija Riku Keski-Rauska muistuttaa, että vasemmistopuolueilla asiakirja-aineiston ja historiallisen dokumentaation arvostus on aina ollut korkeampi, ja työväenliike on ollut myös ahkera arkistoimaan kaikki muistiot ja pöytäkirjat pienintä paikallisyhdistystä myöten. Työväen asiat ovat koettu tärkeiksi.

– Tästä olisi meillä peiliinkatsomisen paikka. Onneksi puolueessa (kokoomuksessa) on ollut henkilöitä, jotka ovat olleet esimerkiksi ministeriryhmässä ja laittaneet sitten viestiä meille tänne arkistoon, että ’hei, jos oikeasti myöhemmin haluaisi tietää mitä on tapahtunut, niin minulla olisi täällä sellaista aineistoa ja muistiinpanoja, kiinnostaako’?

Keski-Rauska sanoo, että kansallisesti kerätään toki jotain aineistoa, mutta se ei riitä.

-Tutkimuksellisesti ja historiankuvan syntymisen kannalta monipuolisen aineiston määrä vähenee koko ajan, sillä kirjallisia aineistoja ja muistiinpanoja tehdään jatkuvasti vähemmän, arkistointia hoitavia sihteereitä ei ole ja sähköpostit ja tekstiviestit on helppo tuhota. Jäljelle jää mitä jää.

Toki papereita on aikaisemminkin voitu tuhota silppurissa, joko tahallaan tai tarkemmin ajattelematta.

– Suomisen Ilkan elämäkertaa tehdessäni mielenkiintoisimpia papereita olivat juuri ne silppurista selvinneet. Eräässäkin kirjeessä oli merkintä ’repijään’, mutta se oli säästynyt. Toisessa kirjeessä kirjeen kirjoittaja oli maininnut, että paperi olisi parempi tuhota, mutta Ilkka oli kirjoittanut kulmaan sihteerilleen, että arkistoi tämä tulevia historioitsijoita varten. Kiitettävän kaukonäköistä, Keski-Rauska hymyilee.

Riku Keski-Rauska huomauttaa, että arkistointi ei ole pelkästään historiantutkijan työn helpottamista. Riittävän laajat ja monipuoliset aineistot varmistavat myös sen, ettei kuvaa menneisyydestä määritellä pelkästään muiden toimesta.

– Jos arkistoja ei ole käytettävissä, sinulla ei jälkikäteen ole oikeastaan sanansijaa siihen, millaiseksi roolisi historiankirjoituksessa myöhemmin kuvataan. Osuutesi kirjoitetaan silloin jonkun toisen näkökulmasta.

