Värväysupseeri paljastaa Kremlin salaisten sotien karun todellisuuden

Venäjän palkkasotureista tihkuu uutta tietoa. Värväysupseerin mukaan tavoitteet tulevat suoraan puolustusministeriöltä.

Venäläisiä palkkasotilaita ulkomaille lähettävä Wagner-yhtymä on kaihtanut visusti julkisuutta. Helmikuussa firma nousi kuitenkin näyttävästi otsikoihin helmikuussa. Silloin jopa parinsadan sen riveissä Syyriassa taistelleen venäläissotilaan arvioitiin kaatuneen Yhdysvaltain tukemissa iskuissa.

Lisävalaistusta salamyhkäisen Wagnerin taustoihin ja toimintatapaan tuo nyt sen värvärinä toimiva venäläisupseeri ranskalaisen France 24 -tv-yhtiön kirjeenvaihtaja Elena Volochinen haastattelussa.

Vaikka Venäjä ei ole piilotellut meri- ja ilmavoimiensa aktiivista osallisuutta Syyrian sisällissodassa, maaoperaatioiden matalaan profiiliin on nimettömänä pysyttelevän värvärin mukaan painavat perusteet.

– Kyse on ennen kaikkea kaupallisista intresseistä. Oletteko nähnyt, millaisen mediamyllytyksen maajoukkojen tappiot ovat aiheuttaneet? Entä jos kyseessä olisivat olleet vakinaiset joukot, hän kysyy.

Jos Yhdysvaltojen tukemat iskut olisivat kohdistuneet Venäjän varsinaisiin asevoimiin, seurauksena olisi voinut hänen mielestään olla jopa kolmas maailmansota.

Wagnerin keskeisenä tehtävänä Syyriassa on värväysupseerin mukaan tukea Kremlin suojattia presidentti Bashar al-Assadia ja samalla ansaita rahaa.

– Yksityisen sotilasyhtiön olemassaolon tarkoitus on tuottaa voittoa ja lisäksi puolustaa valtion intressejä siellä missä se ei voi hyödyntää vakinaista armeijaansa, hän selittää.

– Se, mitä tapahtuu Syyriassa, on yhtäältä taistelua Isisin edustamaa kansainvälistä terrorismia vastaan, toisaalta maamme etujen vahvistamista niin, että Venäjä voisi kaapata osan öljyvarojen valtavista markkinoista.

Tavoitetta Syyrian öljyvarojen saattamisesta Venäjän kontrolliin värväri pitää oikeudenmukaisena.

– Me emme tätä sotaa aloittaneet, mutta meidän on viimeisteltävä tämä työ, hän perustelee.

Kysymykseen, onko Wagner aktiivinen muualla kuin Syyriassa, värväysupseeri antaa suorasukaisen vastauksen.

– Seuraavassa vaiheessa mennään todennäköisesti Libyaan – sinnekin taistelemaan terroristeja ja kiihkoilijoita vastaan, mutta myös puolustamaan maamme intressejä, hän sanoo.

Vaikka Wagnerin johto ei ole maininnut Libyaa ääneen, suunta on värvärin mielestä helposti pääteltävissä.

– Ei pidä olla hölmö: kun rekrytoidaan väkeä ja rokotetaan heidät afrikkalaisia tauteja vastaan, ymmärtää heti, minne heidät ollaan lähettämässä.

”Tavoitteet asettaa puolustusministeriö”

Wagnerin kaltaisia sotilasfirmoja on ollut Venäjällä muitakin, mutta ne ovat värväysupseerin mukaan menettäneet kilpailuasemansa.

– Täytyy ymmärtää, että säilyäkseen hengissä mikä tahansa yhtiö, mikä tahansa bisnes, tarvitsee markkinoita. Muutamia muitakin yrityksiä on ollut, mutta ainoa, joka on kestänyt ja kehittynyt, on Wagner. Se on saanut sopimuksia ja sen on sallittu tulla Syyriaan, hän sanoo.

– Yhtiö solmii sopimuksia Syyriassa toimivien öljyntuotanto ja -jalostusfirmojen kanssa niiden kaupallisten intressien puolustamiseksi. Vastineeksi siitä se saa rahaa. Syyrian maaperällä tuotantolaitoksia on venäläisillä Lukoililla ja Gazprom Neftillä.

Venäjän puolustusministeriö asettaa värväysupseerin mukaan Wagnerin taistelutoimien tavoitteet.

– Yhteisten missioiden puitteissa Wagner toimii sitten rinnakkain Venäjän ilmavoimien kanssa ja tykistön tukemana, hän kertoo.

– Puolustusministeriö antaa palkkasotilaille aseet, ampumatarvikkeet ja varusteet. Mutta tämä yhteistyö on vastoin lakia, eikä sitä siis virallisesti ole olemassa.

Ehdot ovat kovat

Kun palkkasotilaiden rekrytointi vuonna 2015 aloitettiin, heille maksettu kuukausipalkka saattoi värvärin mukaan nousta noin 6 500 euroon. Nykyisen palkkatason hän sanoo lähtevän 2 100 eurosta. Palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Parhaille ansioille ovat päässeet muun muassa Deir El-Zorin ja Palmyran operaatioihin osallistuneissa taistelujoukoissa palvelleet taistelijat.

Toiminnan karut pelisäännöt ovat värväysupseerin mukaan jokaisen mukaan lähtevän tiedossa.

– Jos liityt yksityiseen sotilasyhtiöön, olet myynyt itsesi sille rahaa vastaan. Firma voi käyttää sinua siten, kuin se hyväksi näkee, hän selittää.

– Mitä sinulle tapahtuu, kun olet kuollut? Pelkistyt jauhelihan tilaan. Entä ruumis? Se pakataan säkkiin ja sinetöidään sinkkiin. Sitten – parhaassa tapauksessa – se lähetetään kotiin.

Syyriassa helmikuussa kaatuneet palkkasotilaat saattavat värvärin mukaan päästä kotimaansa multiin, kunhan Venäjän presidentinvaalit ovat ensin poissa päiväjärjestyksestä.

– Se tapahtuu useassa erässä, ei yhdellä kertaa. Toimitetaan pieniä lasteja. Jos tietyltä alueelta on viisi, kuusi tai kahdeksan kuollutta, heidät luovutetaan perheilleen yksi tai kaksi kerrallaan, sikäli kuin luovutetaan ollenkaan.

Venäläisvärvärin haastattelu julkaistiin ranskalaisessa Libération-lehdessä.