Varusmiesliitto arvioi saapumiserien lisäävän kustannuksia

Puolustusministerin esikunnan mukaan varusmiesten palvelukseenastumis- ja kotiuttamispäivät säilyvät ennallaan.

Varusmiesliitto pitää hyvänä asiana, että puolustusministeriö ja puolustusvoimat hylkäävät suunnitelmat varusmiesten saapumiserien määrän lisäämisestä. Keskisuomalainen uutisoi tänään, että saapumiserien ajankohtia ja määrää ei muuteta puolustusvoimien vastustuksen takia. Asia vahvistettiin lehdelle puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) esikunnasta.

– Mielestämme on hyvä, ettei palveluksen alkamisajankohtia lisätty. Se lisäisi todennäköisesti kustannuksia ja hankaloittaisi koulutusresurssien kohdistamista, Varusmiesliiton puheenjohtaja Jaakko Kivistö sanoo Verkkouutisille.

KSML:n mukaan pääesikunta selvitti syksyllä puolustusministeriön pyynnöstä, miten saapumiserien lisääminen vaikuttaisi käytännössä varusmiespalvelukseen ja sille asetettuihin tavoitteisiin.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on aiemmin tuonut esiin huolia puolustusvoimien toimintavalmiudesta, sillä palveluksessa on ison osan vuodesta pääosin varusmiehiä, joiden koulutus on vasta alussa.

Varusmiesliiton mielestä saapumiserien määrää ei pitäisi lisätä, mutta niitä pitäisi siirtää.

– Pidämme parhaana mallina sitä, että nykyisiä palvelusaikoja siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin. Näin palvelusajankohta saadaan vastaamaan paremmin opiskelu- ja työelämän tärkeitä ajankohtia ja estetään turhia välivuosia, Kivistö sanoo.