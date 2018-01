Vartijan paljastukset: Näin Pohjois-Korean kuolemanleireillä viedään toivo

’Täydellisen kontrollin vyöhykkeillä’ kolme viidestä vangista vakoilee toisia.

Daily NK on julkaissut pohjoiskorealaisen Ahn Myung Chulin haastattelun. Siinä hän kertoo kahdeksasta vuodestaan Pohjois-Korean leirien vartijana.

Poliittisten vankien leireillä maassa on arveltu olevan noin 100 000 vankia, mutta Ahnin mukaan heitä voi olla enemmän. Leirit on aiemmin jaettu niin sanottuihin vallankumouksellisiin vyöhykkeisiin ja täydellisen kontrollin vyöhykkeisiin. Ahnin mukaan Kim Jong-un kuitenkin sulki valtaan tultuaan 2012 kaikki ensin mainitut.

Täyden kontrollin vyöhykkeet ovat perhevankileirejä, joihin joutuu väitetyn rikollisen koko suku. Ahn kertoo sähköaidoista ja bambukeihäitä ja nauloja sisältävistä ansoista, ”meillä oli kaikkea paitsi maamiinoja”.

Kilometrin-kahden välein leirien ulkopuolella on vartioposteja, joiden miehillä on konetuliaseet. Tunnelit kulkevat postilta toiselle.

Vanki tarvitsee passin liikkuakseen leirikylästä toiseen. Siirtymisen tulee tapahtua tarkoin määrätyssä ajassa tai joutuu kuulusteluun. Vangit kulkevat viiden hengen ryhmissä. Ahnin mukaan kolme viidestä on todellisuudessa vakoojia, joiden tehtävä on tarkkailla kahta muuta.

– Seurantajärjestelmä täydellisen kontrollin alueilla tekee paon mahdottomaksi. Järjestelmä on idioottivarma. Minun tietääkseni kukaan ei ole paennut, Ahn Myung Chul sanoo.

Pakoyrityksen rangaistus on aina julkinen teloitus, jota kaikkien vankien on tultava katsomaan. Siihen joutuu myös tappoyrityksestä, leirin materiaalin vahingoittamisesta, eläimen kuoleman aiheuttamisesta tai muusta syystä. Ahn sanoo olleensa läsnä 20 julkisessa teloituksessa kahdeksan vuoden aikana ja kuljettaneensa sotilaita teloituspaikoille.

– Tarkoitus on nostaa pelkoa kaikkiin, jotta he eivät edes ajattelisi pakoa.

Ei-julkisten teloitusten syynä on useimmiten korruptio tai raiskaus. Niiden määrää on Ahnin mukaan mahdoton sanoa.

Vankeja joko ammutaan päähän kuulusteluhuoneessa tai heidät kuristetaan ohuella vaijerilla.

Jokaisen leirin kylät on hänen mukaansa jaettu työläisten ryhmiin, joita kutakin seuraa kaksi valtion turva-agenttia.

Myös raskaana olevia naisia teloitetaan, jos aborttia ei ole ehditty tehdä varhaisessa vaiheessa. Naisvangit tulevat usein raskaaksi vartijoille.

– Vankileireillä on erityisiä aviotodistuksia. Sinun on saatava sellainen saadaksesi luvan lisääntyä. Normaalisti tämä ei olisi ongelma, mutta siitä tulee ei-toivottu tilanne, jos nainen synnyttää ilman lupaa. Tämä johtuu siitä, että vankileirit on tehty ”lakaisemaan kolme perheen sukupolvea”, joten uuden sukupolven luominen on ongelma.

Ahnin mukaan hänen todistamassaan tapauksessa vauva keitettiin sotilaskoirien ruoaksi, äiti teloitettiin salaa ja vartija erotettiin.

Ex-vanginvartija muistuttaa Kim Il-sungin muistelmakirjasta, jossa hän totesi oman historiansa olevan taistelun historiaa nurkkakuntaisia opportunisteja vastaan. Ahnin mukaan tämä todistaa, että Kim oli katkera elämänsä halki. Leireille vangittiin eristyksiin ne, jotka eivät tukeneet häntä.

– Vankileirit luotiin, jotta ihmiset voivat ”maistaa vahvan proletariaatin diktatuurin mentaliteettia”.