Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku epidemia-ajan korkein

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmaantuvuusluku on nyt 189 sataatuhatta ihmistä kohden.

Koronavirusepidemian ensimmäisen vuoden aikana Varsinais-Suomessa todettiin yhteensä 6 111 tapausta.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 189. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 158. Positiivisten osuus testatuista on noussut 5,2 prosenttiin.

– Olemme ylittäneet joulun tilanteen. Samassa taloudessa asuvien tartuntamäärä on suorastaan räjähtänyt. Liki puolessa tapauksista ei tiedetä, mistä tartunta on tullut, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Tyksissä on tällä hetkellä sairaalahoidossa 15 potilasta.

– Määrä on kaksi- ja puolikertaistunut viime viikolta, Rintala kertoo.

Valtaosa tartuntamääristä Varsinais-Suomen alueella on 20-29-vuotiaiden joukossa.

– Koko epidemian kehittymiseen vaikuttaa nyt nuorten aikuisten käyttäytyminen. Jos noudatamme voimassa olevia rajoituksia, epidemia voi laantua kesäksi, sanoo Rintala.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tekee tartuntalain edellyttämän ilmoituksen liikenne- ja viestintävirasto Traficomille joukkoliikennevälineissä toteutettavien rajoitusten edellytyksien selvittämiseksi.

– Joukkoliikenteeseen voi olla mahdollista tehdä rajoituksia, jotta tartuntamäärät saataisiin hallintaan. Nyt kaikki keinot tulisi ottaa käyttöön, sanoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Varsinais-Suomessa on varmistettu 64 koronan muuntovirustapausta. Näistä suurin osa, 61 tapausta, on niin sanottua brittivarianttia ja kolme tapausta on Etelä-Afrikan varianttia. Virusmuunnosten todellinen määrä lienee kuitenkin moninkertainen.