Varoitus yritysten ahdingosta – moni on edelleen koronakuopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes 40 prosenttia teollisuusyrityksistä on kärsinyt tuotantohäiriöistä.

Tuoreen kyselyn perusteella 40 prosenttia yrityksistä ei ole vieläkään päässyt yli korona-ajan alun myyntitasosta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että myyntiään menettäneitä on paljon enemmän kuin myyntiään nostaneita.

– Hyvät talousuutiset eivät saa peittää sitä tosiasiaa, että moni yritys on edelleen koronakuopassa, Pentikäinen toteaa tiedotteessa.

Viime aikoina raaka-aineiden hintojen jyrkkä nousu on herättänyt huolta monilla aloilla. Kaikista yrityksistä 27 prosenttia kertoi kustannusten nousseen, mutta teollisuusyrityksistä jopa 63 prosenttia ja rakennusalan yrityksistä 52 prosenttia. Tuotantohäriöistä kertoi 37 prosenttia teollisuusyrityksistä.

– Raaka-aineiden hintojen nousu sekä saatavuus- ja tuotanto-ongelmat ovat kasvava pulma, ja vaikeuttavat yritysten tilannetta, Mikael Pentikäinen sanoo.

Kaksijakoinen tilanne

Pandemia on vähentänyt asiakasvirtoja ja heikentänyt joka viidennen yrityksen tuloksentekokykyä. Yrittäjägallupin mukaan isku on ollut laajin kaupan alalla.

Yrityksen selviämiseen uskoi kuitenkin 76 prosenttia yrittäjistä eli hieman useampi kuin elokuussa. Tilanne koetaan parhaaksi yli kymmenen hengen yrityksissä ja pääkaupunkiseudulla.

Vastaajista 37 prosentilla liikevaihto ei ole noussut koronakriisin pahimmista vaiheista.

– Yritysten tilanne on kovasti kaksijakoinen: osa lentää, osa kyntää. Yksinyrittäjien joukossa on eniten heitä, joiden liikevaihto on yhä kriisiluvuissa, Pentikäinen toteaa.