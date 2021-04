Varoitus Vladimir Putinille – ”pidämme sinua silmällä”

– Presidentti Putin, maailma seuraa (toimiasi). Euroopan parlamentin johtajat ovat yhtenäisiä: sinulla on moraalinen ja humanitaarinen velvollisuus tarjota Navalnyille lääketieteellistä apua. Toimi nyt tai Navalnyin veri on ikuisesti sinun käsissäsi, keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber tviittaa.

Venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi suorittaa Pokrovin rangaistussiirtolassa kahden ja puolen vuoden vankeustuomiota. Hän on ollut yli kaksi viikkoa syömälakossa ja vaatinut kunnollista lääkärinhoitoa selkäkipuihin sekä raajojen tunnottomuuteen. Lääkärit ovat varoittaneet, että Navalnyin sydän voi pysähtyä hetkenä minä hyvänsä.

Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmush on julkaissut some-kirjoituksen Navalnyin tilasta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Ihmiset yleensä välttävät sanaa ”kuolee”. Mutta nyt Aleksei on kuolemassa. Hänen kunnollaan kysymys on vuorokausista, Kira Jarmush twiittaa.

Cardiffin yliopiston historian professori Sergei Radtshenkon mukaan Kremlin suunnitelmat tuskin muuttuisivat, vaikka Navalnyi kuolisi vankilaan ja vaikka kansainvälinen reaktio nousisi voimakkaaksi. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Navalnyin tilanne on traaginen. Jos nälkälakko johtaa hänen kuolemaansa, hänestä tulee Anatoli Martshenkon jälkeen 35 vuoteen ensimmäinen poliittinen toisinajattelija, joka kuolee nälkälakkoon, Radtshenko kirjoittaa Twitterissä.

Martshenko oli kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti, jonka Neuvostoliitto vangitsi ja tuomitsi vankilaan. Martshenko kuoli vankilassa nälkälakon seurauksena 48-vuotiaana vuonna 1986.

President #Putin, the world is watching. As @Europarl_EN leaders, we are united: you have a moral & humanitarian obligation to provide medical assistance to @navalny.

Act now, or the blood of Mr #Navalny will forever be on your hands. #FreeNavalny

— Manfred Weber (@ManfredWeber) April 18, 2021