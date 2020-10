Varoitus visiireistä: Eivät suojaa yksin käytettynä

University College Dublin -yliopiston apulaisprofessori Kevin Nolan varoittaa visiirien puutteellisista suojavaikutuksista.

Hän on jakanut tutkijaryhmän videon, joka osoittaa aivastuksen tai yskimisen luoman ilmavirtauksen suojaimen ylä- ja alaosista.

– Tämä video näyttää, kuinka uloshengitysilma on vuorovaikutuksessa kasvovisiirin kanssa. Ilma ohjautuu ylös ja alas ilman suodatusta. Mikään ei estä henkilöä hengittämästä huoneilmassa olevia pieniä pisaroita, Kevin Nolan kirjoittaa Twitterissä.

Visiireitä tulisi käyttää vain yhdessä kasvomaskin kanssa, sillä ne eivät suojaa ilmassa mahdollisesti leijuvilta pieniltä aerosoleilta.

Muun muassa Sveitsin terveysviranomaiset ovat linjanneet, ettei visiirillä voi korvata kasvomaskien käyttövelvoitetta julkisessa liikenteessä. Niiden sanotaan antavan käyttäjälleen virheellisen turvallisuudentunteen.

Graubündenin kantonissa sijaitsevassa hotellissa havaittiin kesällä tartuntarypäs, minkä yhteydessä selvitettiin altistuneiden käyttämiä suojaimia.

– Tutkimus osoitti, että vain muovisia visiireitä käyttäneet työntekijät saivat tartunnan. Yksikään kasvomaskia käyttänyt ei sairastunut, terveysjohtaja Rudolf Leuthold sanoo the Local -julkaisulle.

This video shows 5µm aerosol generated using an @Aerogen nebuliser and illuminated with a powerful laser. These particles linger in the air for over an hour and are churned up when someone walks by. #WearAMask pic.twitter.com/i4aOVffU8t

— Kevin Nolan (@nolankucd) October 9, 2020