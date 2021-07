Varoitus virusmuunnoksesta – ”mitä ihmiset oikein ajattelevat?”

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia amerikkalaisista pitää arvioita deltamuunnoksen aiheuttamasta uhasta liioiteltuina.

Kyseisen koronaviruksen variantin on todettu leviävän huomattavasti aiempaa herkemmin ja sairastuttavan myös rokotettuja. Vahvan suojavaikutuksen saaminen edellyttää täyttä rokotussarjaa eli kahta annosta.

Washington Post -lehden kyselyssä 18 prosenttia aikuisista sanoi, ettei heillä ole mielipidettä asiasta. Rokottamattomista 18 prosenttia piti viranomaisten antamia varoituksia aiheellisina.

Epidemiologi Eric Feigl-Ding kehottaa varovaisuuteen kasvavasta rokotuskattavuudesta huolimatta. Hänen mukaansa moni ei ilmeisesti ymmärrä tilanteen vakavuutta.

– Mitä ihmettä nämä ihmiset oikein ajattelevat? Deltavariantti on erittäin vakava: nopeammin leviävä, vakavampi, ongelmallisempi osittain rokotetuille ja leviää lyhyenkin kontaktin kautta, Feigl-Ding kirjoittaa Twitterissä.

What the hell are these people thinking? #DeltaVariant is damn serious: faster, more severe, more problematic for partially vaccinated, and transmits via fleeting exposure. 6 in 10 people don’t what the hell they are facing. Stay safe folks. #COVID19 https://t.co/LZYkvAzqux pic.twitter.com/vrPW5redFZ

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 4, 2021