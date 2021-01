Varoitus virusluvuista: Kasvu kiihtynyt jo viikon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uuden mutaation pelätään pahentavan tilannetta, kun koulut avataan.

Uusien koronatartuntojen määrä on Suomessa jälleen kasvussa. Maassa on todettu viimeisen seitsemän vuorokauden aikana (31.12.2020-6.1.2021) yhteensä 1673 uutta koronavirustartuntaa. Keskimäärin uusia tartuntoja on tullut noin 250 kappaleen päivävauhdilla.

Alueellisia koronatilastoja keränneen ja valtakunnallista tilannetta tutkineen analyytikko Ilkka Rauvolan mukaan luvuista voidaan nähdä, että marraskuun lopussa alkanut tartuntojen hienoinen lasku on pysähtynyt. Rauvolan mukaan suunta muuttui jo ennen vuoden vaihdetta.

– Uusien tartuntojen keskimääräinen kasvuvauhti on nyt noussut selvästi positiiviseksi, Rauvola toteaa Twitterissä kuvaajan kanssa.

– 26.11. alkanut tartuntojen kasvun hidastuminen päättyi 28.12., ja nyt kasvu on kiihtynyt jo yli viikon ajan (sininen viiva), hän sanoo.

Suomen epidemia 5.1.2021: uusien tartuntojen keskimääräinen kasvuvauhti on nyt noussut selvästi positiiviseksi. 26.11. alkanut tartuntojen kasvun hidastuminen päättyi 28.12., ja nyt kasvu on kiihtynyt jo yli viikon ajan (sininen viiva).

1/x pic.twitter.com/IXArd4cYBY — Ilkka Rauvola (@jukka235) January 5, 2021

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on aiemmin kertonut, että joulun pyhät vähensivät päivittäistä virustestimäärää vain murto-osan joulua edeltävään viikkoon verrattuna. Kun testejä otettiin tuolloin noin 9 000 päivässä, tippui luku jouluna noin 2 000 ihmiseen. Testien määrä palautui joulua edeltäneelle tasolle 29. joulukuuta.

Rauvolan mukaan on selvää, että joululoma vaikuttaa testimäärien lisäksi altistusten määrään. Hänen mukaansa kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuneiden altistumisten määrä on pudonnut nopeasti joululoman aikana. Nyt ne ovat samalla tasolla kuin syyslomien aikana 12.-19.10. Myös Tartuntojen määrä on tullut lähes samalla tasolle.

Hän ennustaa, että joululoman päättyminen tulee muuttamaan tilannetta. Tilanteeseen vaikuttaa Rauvolan mukaan erityisesti koronan uusi mutaatio, B117-variantti, jonka esimerkiksi on todettu sairastuttavan lapsia aikaisempaa vakavammin.

– Odotan tartuntojen määrän lähtevän nopeaan kasvuun, kun koulut avataan 7. tammikuuta. Lisäksi B117-variantti todennäköisesti kasvattaa R-lukua, Rauvola sanoo.