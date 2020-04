Varoitus: Yhä enemmän lapsia tehohoitoon

Koronan on havaittu olleen yhteydessä lapsipotilaiden vakaviin tulehdustiloihin.

Britannian terveysviranomaiset ovat varoittaneet lapsipotilaissa havaituista vakavista tulehdustiloista.

Health Service Journal -julkaisun mukaan lääkäreille välitetyssä ”kiireellisessä hälytyksessä” tapausten todetaan lisääntyneen viime viikkojen aikana. Kaikenikäisten lasten kerrotaan joutuneen tehohoitoon.

– On yhä suurempi huoli, että Britanniassa on ilmaantumassa Covid-19:ään liittyvä tulehdussyndrooma. On myös mahdollista, että kyseessä on toistaiseksi tuntematon patogeeni, joka on yhteydessä näihin tapauksiin, viestissä todetaan.

HSJ:n lähteiden mukaan vakavasti sairastuneiden lasten määrä on toistaiseksi pieni. Osalla lapsista on havaittu akuutti koronavirusinfektio tai tautiin jo syntyneitä vasta-aineita.

Tapauksissa on ollut yhtäläisyyksiä toksiseen sokkioireyhtymään ja verisuonitulehdusta aiheuttavaan Kawasakin tautiin, jonka arvellaan johtuvan infektion synnyttämästä tulehdusreaktiosta. Verikokeiden perusteella tilanne on muistuttanut vakavasta koronavirusinfektiosta kärsiviä.

– Oireina on havaittu mahakipua, suolisto-oireita ja merkkejä sydänlihastulehduksesta. Näitä on havaittu sekä positiivisen että negatiivisen koronavirusnäytteen antaneilla. Vasta-aineiden perusteella koronavirusinfektio on ollut ehkä aiemmin, ilmoituksessa kerrotaan.

Britanniassa toimivia lääkäreitä ohjeistetaan tarkkailemaan vastaavien oireiden ilmaantumista ja arvioimaan mahdollinen tehohoidon tarve.