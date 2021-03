Varoitus Viron tartunnoista – HS: Suomeen viikossa yli 6000 henkeä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on noussut Virossa Euroopan korkeimmaksi.

Viron synkän koronavirustilanteen pelätään heijastuvan pääkaupunkiseudulle laivaliikenteen kautta.

Yleisradioyhtiö ERR:n mukaan Virossa vahvistettiin perjantaina 1 751 uutta koronavirustartuntaa ja yksitoista kuolemantapausta. Tapauksista 858 kappaletta todettiin Tallinnassa.

Maan ilmaantuvuusluku on nyt Euroopan korkein eli 1 553,1 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Virustesteistä yli 20 prosenttia on ollut positiivisia. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on lähes 700 koronapotilasta eri puolilla Viroa.

Helsingin Sanomien mukaan Suomen ja Viron välillä liikkui viime viikon aikana yli 11 000 ihmistä, vaikka laivaliikenne on hieman hiljentynyt maaliskuun aikana. Tällä hetkellä vain välttämättömäksi katsottu työmatkaliikenne on sallittua.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päättämät pakolliset terveystarkastukset eivät koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä, jotka saapuvat Suomeen työtehtävissä. Rekkoja kulkee Helsingin ja Tallinnan välillä noin 800–1 000 päivässä.

Maanantain ja torstain välillä Suomeen saapui Virosta noin 6 400 henkilöä.

– Näistä rahti- ja logistiikkahenkilöstöä oli vähän yli puolet, noin 3 400. Muuta jalka- ja henkilöautomatkustajaliikennettä saapui Suomeen Helsingin sataman kautta maanantain ja torstain välillä 3 000 ihmisen verran, Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola sanoo HS:lle.