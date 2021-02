Varoitus veronkorotuksista: Erittäin vahingollista yrityksille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petri Sarvamaa torjuu kiristykset perintö- ja lahjaveroihin.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok./EPP) kannustaa hallitusta sujuvoittamaan yritysten omistajanvaihdoksia. Hänen mukaansa verotus on avainasemassa.

– Olisikin aidosti pohdittava voisivatko esimerkiksi yritystoimintaa jatkavat yrityksen omat työntekijät ostaa tai merkitä osakkeita muuta sijoittajaa matalammalla arvolla. Yrityksen jo toiminnassa mukana olleilla työntekijöillä on tärkeää tietoa yrityksen tilasta, mikä voi auttaa vaihdoksen jälkeisen kasvun luomisessa, Sarvamaa esittää Talouselämän kolumnissaan.

Sarvamaa muistuttaa, että omistajanvaihdoksessa yrityskaupat tehdään perhepiirin ulkopuolelle ja sukupolvenvaihdokset tapahtuvat perhepiirin sisällä.

– Sukupolvenvaihdoksen kohdalla kyse on puolestaan muun muassa oikeudenmukaisesta perintö- ja lahjaverokohtelusta. Asiaan on yksinkertainen ratkaisu: perintö- ja lahjaveroa ei tule kiristää. On erittäin vahingollista, jos yritysten toimintaedellytykset, työllistävä vaikutus ja halu jatkaa menestyvää liiketoimintaa kilpistyvät kiristyvään perintö- ja lahjaverotukseen.

Saravaa kirjoittaa, että omistajanvaihdokset ovat ajankohtaisempai kuin koskaan aikaisemmin.

– Vuoden 2021 pk-yritysbarometrin mukaan peräti 85 000 suomalaisessa yrityksessä omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden aikana.