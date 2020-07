Varoitus Venäjästä: Kaikki edellytykset hyökkäykselle Ukrainaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusia aluevaltauksia pelätään valmisteltavan.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti Ben Hodges pohtii Ukrainian Week -lehden haastattelussa Venäjän mahdollista hyökkäystä Ukrainaan.

Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa (CEPA) toimiva Hodges arvioi, että poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset edellytykset ovat suotuisat hyökkäykselle.

– Sille on kaikki edellytykset syyskuussa kesän aiheuttaman kuivuuden ja Krimin vesipulan vuoksi. Kremlin disinformaatio-operaatioissa puhutaan humanitaarisesta kriisistä alueella, Hodges sanoo.

Asiantuntijat varoittivat keväällä, että Venäjä saattaa valmistella uusia aluevaltauksia Ukrainassa Krimin vesihuollon varmistamiseksi. Paikallisten viranomaisten mukaan Venäjän miehittämällä Krimillä juomavesi on loppumassa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Venäjä kaappasi helmikuussa 2014 Ukrainalle kuuluvan Krimin ja liitti sen laittomasti alueeseensa. Venäjän vahva sotilaallinen läsnäolo Itä-Ukrainassa on ollut jo pitkään avoin salaisuus.

Ukrainan viranomaiset kertoivat hiljattain, että Venäjällä on Ukrainan alueella kaikkiaan 480 panssarivaunua ja runsaasti muita raskaita aseita.

– Ja sitten on tietenkin Venäjän perustuslakiuudistus. He yrittävät periaatteessa vaatia oikeudellisin perustein Neuvostoliiton entisiä osia itselleen. He myöntävät myös passeja ukrainalaisille.

– Kaikki nämä asiat ovat poliittisia ja taloudellisia edellytyksiä.

”Toivon olevani väärässä”

Kenraali Ben Hodges muistuttaa syksyllä järjestettävästä Kavkaz 2020 -sotaharjoituksesta. Sea tuo merkittävän määrän Venäjän asevoimien joukkoja alueelle.

Hänen mukaansa myös Yhdysvaltain tilanne on otettava huomioon. Yhdysvaltain hallinnon huomio on nyt muualla, ja haasteita riittää koronan, maan sisäisen rauhattomuuden ja syksyn presidentinvaalien vuoksi.

– Lisäksi päätös vetää 9 500 amerikkalaissotilasta Saksasta on suuri virhe. Suurin osa näistä joukoista on olennaisessa roolissa logistiikan ja joukkojen nopean vahvistamisen kannalta.

– Kaikki edellä mainitut asiat eivät välttämättä tarkoita sitä, että hyökkäys tapahtuu. Mutta edellytykset hyökkäykselle ovat olemassa.

Hodges korostaa, että tästä johtuen sekä Ukrainan asevoimien että alueella olevien Georgian, Romanian ja Turkin pitää olla valppaina. Myös Yhdysvaltojen ja Naton pitää olla tarkkana.

Hänen mielestään Saksan ja Ranskan pitäisi painostaa Kremliä voimakkaasti, mutta ne eivät ole toistaiseksi tehneet niin. Saksalla ja Ranskalla on omat sisäiset haasteensa korona vuoksi.

– Jos Kremlissä ajatellaan, että lännen vastaus hyökkäykseen olisi minimaalinen, siinä tapauksessa on olemassa riski. He voisivat tehdä laskelman, joka voi johtaa jonkinlaiseen hyökkäykseen.

– Toivon tietenkin olevani väärässä.