Varoitus Venäjän vastapakotteista: Rosatom menettäisi asemansa

Venäjän duuman energiavaliokunta varoittaa, että suunniteltu vastapakotelaki vaarantaisi Rosatomin aseman kansainvälisillä ydinenergiamarkkinoilla.

Ehdotettujen pakotelakien katsotaan muun muassa estävän Rosatomia saamasta tarpeellista teknologiaa.

Asiasta tviittaavan itsenäisen venäläisen PIR Center -tutkimuslaitoksen tutkija Andrei Baklitskin mukaan valiokunta suosittelee lausunnossaan, että lakia muutetaan vielä.

Lakiesityksessä ehdotetaan länsimaihin kohdistettavia vastapakotteita. Niiden joukossa on muun muassa tuontirajoituksia amerikkalaisille maatalous-, alkoholi- ja tupakkatuottelille. Lisäksi ehdotetaan amerikkalaisten asiantuntijoiden ja tilintarkastus- ja lakifirmojen palvelujen estämistä venäläisiltä valtionyhtiöiltä. Pakotteisiin kuuluu myös yhteistyön rajoittaminen ydinenergiaan ja avaruusteknologiaan liittyvissä hankkeissa.

