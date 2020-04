Varoitus uudesta kannasta – tarttuuko korona uudelleen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO tutkii jo kertaalleen parantuneiden positiivisia virustestejä.

Tutkijat ovat kiistelleet Etelä-Koreassa tehdyistä testeistä, joissa yli 110 koronaviruksesta parantunutta henkilöä on antanut uuden positiivisen virusnäytteen. Vastaavista tapauksista on kerrottu NPR:n mukaan myös Kiinassa.

Synkimmissä arvioissa ilmiötä on selitetty uudella koronaviruskannalla, joka voisi sairastuttaa ihmisen aiemmin muodostuneista vasta-aineista huolimatta. Toisella tai kolmannella sairausviikolla muodostuvien vasta-aineiden pitäisi suojata potilasta uudelta Covid-19-tartunnalta ainakin noin vuoden ajan, mahdollisesti paljon pidempään.

Maailman terveysjärjestö WHO on ilmoittanut tutkivansa havaintoja. Koronaviruksesta on löydetty toistaiseksi kolme hieman toisistaan poikkeavaa viruskantaa. Muutokset ovat niin pieniä, ettei niiden uskota vaikuttavan kehitteillä olevan rokotteen tehokkuuteen.

”Uusien” tartuntojen taustalla voi olla myös lohdullisempia selityksiä. On mahdollista, että henkilöltä otettu ensimmäinen virusnäyte antoi virheellisesti negatiivisen tuloksen. Kiinassa alkukeväästä käytetyt testit havaitsivat vain noin 30–50 prosenttia kaikista tartunnoista.

Koronavirus voi myös poistua yllättävän hitaasti potilaiden elimistöstä, erityisesti vaikeammissa tautitapauksissa. Myöhemmin tehty testi voi havaita viruksen geneettistä materiaalia, vaikka viruspartikkelit eivät olisi enää aktiivisia ja tartuntakykyisiä.

Virustutkija Peter Kolchinskyn mukaan on epätodennäköistä, että kyseiset potilaat olisivat sairastuneet uudelleen koronavirukseen. Taudista parantuneen elimistö pystyy torjumaan helposti uudet viruspartikkelit, joita voi ajautua kehoon esimerkiksi altistumalla toiselle tartunnan saaneelle.

– Immuunivaste voi heikentyä ajan myötä, mutta ei vain viikoissa, kuten näiden tapausten on väitetty osoittavan, Peter Kolchinsky kirjoittaa Twitterissä.