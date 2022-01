Varoitus uudesta talouskriisistä – ekonomistin mukaan keskuspankin uskottavuus horjuu

Finnveran pääekonomistin mukaan Euroopan keskuspankin on pakko reagoida inflaation kiihtymiseen.

Euroopan keskuspankki (EKP) on inflaation suhteen puun ja kuoren välissä ilman hyvää vaihtoehtoa, Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki arvioi. Hän luonnehtii tilannetta Taloustaidon blogissaan peräti valinnaksi ruton ja koleran välillä ja kysyy, voiko tekeillä olla uusi talouskriisi.

Inflaatio on euroalueella kiihtynyt viiteen prosenttiin, kun Euroopan keskuspankin (EKP) tavoite on kaksi prosenttia.

– Keskuspankin inflaatiotavoite on keskipitkän aikavälin tavoite, joten kuukauden tai parin poikkeukselliset luvut eivät välttämättä ole olennaisia. Siitä huolimatta EKP:n reaktio inflaatioon on pohdinnan arvoinen. Onko mahdollista, että talouskriisi on nurkan takana – ottamatta kantaa, kuinka kaukana itse nurkka on, Kotamäki pohtii.

Mikäli nyt koettu inflaatio jää ohimeneväksi, tarkoittaisi se ekonomistin mukaan sitä, ettei EKP:n tarvitsisi kiristää rahapolitiikkaansa tai se voisi tehdä sen hitaasti. Jonain päivänä edessä olisi paluu kireämpään rahapolitiikkaan.

Entä jos inflaatio sitten kiihtyy pysyvämmin?

– Ei pelkästään huono uutinen, nimittäin onhan sitä jo odotettu ja osin toivottukin. Euroopan keskuspankin ensisijainen tavoite on maltillinen hintakehitys, joten sen olisi reagoitava rahapolitiikkaa kiristämällä. Pankit hurraisivat, kun niiden voittomarginaalit kasvaisivat ja rahamarkkinoille tuotaisiin teelusikallinen lisää markkinataloutta, Mauri Kotamäki kirjoittaa.

Tällä olisi kuitenkin hänen mukaansa seurauksensa. Kotamäki muistuttaa, että ohjauskoron nousu johtaisi myös siihen, että valtioiden velkakirjoista joutuisi pulittamaan enemmän korkoa. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Italian julkinen velka on 160 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kreikalla velkaa on taas 200 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– Mitä veikkaat: maksavatko Italia tai Kreikka julkista velkaansa veroja kiristämällä ja menoja leikkaamalla? Vähän epäilen enkä taida olla ainoa, Mauri Kotamäki sanoo.

Kiristyvä rahapolitiikka merkitsisi hänen mukaansa sitä, että EKP lopettaisi myös valtioiden velkakirjojen tukiostot.

Hän maalaa tilanteesta vaikean kuvan.

– Jos inflaation kiihtyessä rahapolitiikkaa ei kiristettäisi, saattaa EKP:n uskottavuus inflaation torjunnassa murentua. Toisaalta jos rahapolitiikkaa kiristetään, saattaisivat tietyt euromaat joutua vaikeuksiin ja pahimmassa tapauksessa edessä olisi eurokriisi kakkonen.

Eräs vaihtoehto olisi Kotamäen mukaan velkojen leikkaaminen. Inflaatioon on hänen mukaansa joka tapauksessa reagoitava.

– EKP:n uskottavuus horjuu jo nyt, kun se puhuu väliaikaisesta inflaatiosta. On toki aivan mahdollista, että inflaatio on väliaikaista ja EKP:n analyysi on oikea. Toisaalta on myös olemassa merkittävä todennäköisyys inflaation pidempiaikaisen kiihtymisen puolesta..