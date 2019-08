Varoitus uudesta kiristysohjelmasta: leviää tutuille tekstiviesteillä

Matkapuhelimia saastuttavien ransonware- eli kiristysohjelmien varoitetaan olevan yleistymässä muutaman vuoden tauon jälkeen.

ESET-tietoturvayhtiön mukaan Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin on levitetty viime viikkojen aikana uusia Android/Filecoder.C-ohjelmia eri verkkofoorumien kautta.

Haittaohjelma hyödyntää uhriensa yhteystietolistaa ja lähettää muille henkilöille linkeillä varustettuja tekstiviestejä, joiden avaaminen voi saastuttaa myös vastaanottajan puhelimen. Tekstiviesteissä näkyvät viestit on käännetty 42 eri kielelle.

Tekstiviestiaallon jälkeen ohjelma salaa uhrin matkapuhelimen tiedot ja vaatii niiden palauttamisesta bitcoin-kryptovaluuttaa noin 100 euron arvosta. Haittaohjelma myös väittää perättömästi tietojen tuhoutuvan 72 tunnin päästä.

Heinäkuun 12. päivänä alkanut ohjelman levityskampanja on kohdistunut toistaiseksi melko tarkasti valittuun yleisöön, mikä on rajoittanut sen leviämistä.

– Jos haittaohjelman tekijät alkavat levittää sitä suuremmalle joukolle ihmisiä, voi Android/Filecoder.C-kiristysohjelmasta muodostua vakava uhka, tietoturva-asiantuntija Lukas Stefanko toteaa.

Tietoturvayhtiö kehottaa asentamaan matkapuhelimiin uusimmat päivitykset ja välttämään epäilyttävien linkkien avaamista.

Android/Filecoder.C-haittaohjelmasta uutisoi myös Ilta-Sanomat.

