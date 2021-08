Varoitus uudesta deltamuunnoksesta – tautiräjähdys festivaaleilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Useissa Britannian sairaaloissa puhutaan jo uudesta ”festivaalivariantista”.

Englannin alueen kansanterveyslaitos PHE:n kerrotaan tutkivan mahdollisesti uutta koronaviruksen deltamuunnoksen kantaa.

Taustalla on Inews-uutissivuston mukaan kaksi viikkoa sitten Cornwallissa järjestetty Boardmasters-festivaali, johon osallistui noin 53 000 henkilöä.

Koronatartuntojen määrä on räjähtänyt erityisesti nuorten parissa festivaalin seurauksena, sillä tapauksia on vahvistettu jo lähes 5000 kappaletta. Newquayn alueen ilmaantuvuusluku on noussut Englannin korkeimmaksi.

PHE on selvittänyt viruksessa havaittuja geneettisiä muutoksia, ja Devonin ja Cornwallin alueen sairaaloissa puhutaan jo ”festivaalivariantista”. Deltamuunnoksesta on myös aiemmin havaittu useita eri versioita.

Britannian koronatilanne on heikentynyt kesän aikana deltamuunnoksen leviämisen ja rajoitusten purkamisen myötä. Uusia päivittäisiä tapauksia vahvistettiin toukokuun lopulla vain noin 2000 kappaletta, mutta viime päivinä yli 34 000 kappaletta.

Hieman yli 62 prosenttia Britannian väestöstä on saanut täyden suojan koronavirusta vastaan. Deltamuunnoksen pysäyttämisen on arvioitu vaativan ainakin 80 prosentin rokotuskattavuutta.