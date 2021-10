Varoitus USA:sta: Venäjän uhka on suurempi kuin ymmärretään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän sotilaallinen voima on nyt amerikkalaistutkijoiden mukaan suurempi kuin vuosikymmeniin.

Samaan aikaan, kun presidentti Joe Bidenin hallinto on nostanut Kiinan patoamisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa keskiöön, Venäjän muodostama uhka on jäänyt kahden amerikkalaistutkijan Michael Kofmanin ja Andrea Kendall-Taylorin mielestä liian vähälle huomiolle.

Kyse ei heidän mukaansa ole vain Bidenin suhtautumisesta, vaan myös hänen edeltäjillään on ollut kylmän sodan jälkeen taipumusta aika ajoin aliarvioida Venäjää.

– Washingtonilla ei yksinkertaisesti ole varaa keskittyä Kiinaan ja toivoa, että Venäjä vain hiipuu pois, Kofman ja Kendall-Taylor kirjoittavat Foreign Affairs -lehdessä.

Koska Vladimir Putinin johtama Venäjä on monessa suhteessa takapajuinen, on heidän mukaansa sinänsä luonnollista kuvitella, että sen kyky horjuttaa kansainvälistä turvallisuutta heikkenee ajan myötä. Niin ei kuitenkaan ole, vaan maan taloudellinen, demografinen ja sotilaallinen kapasiteetti säilyy vielä pitkään merkittävänä, he varoittavat.

Kofman on yhdysvaltalaisen CNA-tutkimuslaitoksen Venäjä-ohjelman johtaja. Kendall-Taylor johtaa transatlanttisen turvallisuuden ohjelmaa Center for a New American Security -ajatushautomossa.

Vakavasti otettava vastustaja

Sotilaallinen voima on tutkijoiden mukaan ollut perinteisesti Venäjän vahvuus, jolla se on kyennyt kompensoimaan suhteellisen yksipuolista talouttaan, teknologista jälkeenjääneisyyttään ja poliittista pysähtyneisyyttään.

– Nyt Venäjän asevoimien valmius, liikkuvuus ja tekninen suorituskyky ovat korkeimmalla tasollaan vuosikymmeniin. Nato on edelleen vahvempi paperilla, mutta sen näennäinen ylivoima ei takaa voittoa eikä kykyä padota Venäjää kaikissa mahdollisissa konflikteissa. Venäjällä on myös käytettävissään joustava erikoisjoukkojen, palkkasotilaiden ja sotilastiedustelijoiden kirjo – puhumattakaan maan johtavasta asemasta avaruudessa tai sen laaja-alaisista kybersodankäynnin suorituskyvyistä, he sanovat.

– Venäjän asevoimat pitävät itseään vielä suhteellisena altavastaajana, mutta suhtautuvat yhä luottavaisemmin kykyynsä pidätellä Natoa jopa ilman ydinaseita. Pitkäkestoisen Venäjän ja Naton joukkojen välisen sodan lopputulosta onkin vaikea ennustaa, he toteavat.

– Näissä olosuhteissa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten olisi lakattava suhtautumasta Venäjään pelkkänä “häiriötekijänä” ja tunnustettava se vakavasti otettavaksi sotilaalliseksi vastustajaksi niin kykyjensä kuin aikomustensa osalta.