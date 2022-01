Varoitus USA:ssa: Sairaaloiden rasitus äärimmillään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Omikronin leviäminen terveydenhuollon henkilökunnan keskuudessa on uusi huolenaihe.

Yhdysvalloissa on suuri määrä hoitoa tarvitsevia koronapotilaita, mutta samaan aikaan iso osa maan terveydenhuollon henkilökunnasta on itse sairastunut. Asiasta kertoo CNN.

Ensihoidon professori Esther Choon mukaan melkein jokainen tuntee jonkun sairastuneen kollegan, ja jopa 20 prosenttia terveydenhuollon henkilökunnasta on poissa työvoimasta koronaviruksen takia.

– Meidän täytyy ymmärtää, että terveydenhuoltojärjestelmämme on aivan erilaisessa tilanteessa aikaisempiin aaltoihin verrattuna, Choo kertoo.

Ylilääkäri Catherine O’Neal louisianalaisesta sairaalasta kertoo sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrän kolminkertaistuneen viikon aikana.

– Olemme huomanneet, että rokotetut potilaat eivät sairastu vakavasti. Monisairaat rokotetut potilaat tarvitsevat sairaalahoitoa, mutta heidän aikansa sairaalassa on lyhyt ja he kykenevät poistumaan muutaman päivän päästä. Rokottamattomat potilaat ovat kaikista vakavimmin sairaita, ja useimmiten juuri he tarvitsevat hengityskoneen apua hengittämiseen, O’Neal kertoo.

– Meiltä loppuvat koronatestit, meiltä loppuvat huoneet ja me hukumme potilaisiin päivystyksessä.

Yhdysvalloissa vain noin 62 prosenttia ihmisistä on täysin rokotettu koronavirusta vastaan.