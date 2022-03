Ukrainasta ilman huoltajaa pakenevien lapsien kuljetuksista varoitetaan

Omatoiminen kuljettaminen voi täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit.

Lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa Lapset muistuttavat, että ilman huoltajaa paossa olevien lasten auttaminen on viranomaisasia.

Ukrainan konfliktin vuoksi muualle Eurooppaan pakenee nyt paljon ihmisiä, joista merkittävä määrä on lapsia. Osa lapsista on liikkeellä ilman huoltajiaan. Tilanteet pakomatkalla ovat kaoottisia. Rajoilla on tungosta ja paljon sekavaa toimintaa. Ihmisillä on myös hätä. Aikuiset ja lapset ovat väsyneitä ja traumatisoituneita.

Lapsiasiavaltuutettu toteaa tiedotteessaan, että yhteinen huoli lapsista on suuri.

– Suomessakin monet vapaaehtoiset ovat heränneet auttamaan ja organisoivat pakolaisten hakumatkoja esimerkiksi Puolasta, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo.

Hän ja Pelastakaa Lapset ry muistuttavat, että kriisitilanteissa etenkin ilman huoltajiaan olevien lasten auttaminen on ensisijaisesti aina ammattilaisten tehtävä. Lapsella tarkoitetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti kaikkia alle 18-vuotiaita.

– Paossa olevat lapset ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa ja erityisen suojelun tarpeessa. Heillä on suuri riski joutua vaaraan matkallaan. Lapset voivat joutua ihmiskauppiaiden tai muiden rikollisten toimijoiden käsiin – jopa seksuaaliväkivallan uhreiksi.

Maasta toiseen maahan tehtäviin kuljetuksissa on riski, että omatoiminen, hyväntahtoinenkin lasten kuljettaminen täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit. Lapsikaappauksella tarkoitetaan sitä, että lapsi kuljetetaan ilman huoltajan suostumusta toiseen Haagin lapsikaappaussopimuksen ratifioineeseen valtioon.

Suomeen jo saapuneet, vailla virallista huoltajaa olevat lapset on saatettava välittömästi maahanmuutosta vastaavien viranomaisten tietoon ja lastensuojelun piiriin. Ensisijaisesti lapset olisi rekisteröitävä ja saatettava lastensuojelun tietoon jo siinä maassa, johon he ensimmäisenä saapuvat.

Perheiden yhdistäminen on vaativaa

Yksin maahan tulleiden lasten huoltajien jäljittäminen on vaativa tehtävä, joka on annettava viranomaisten tehtäväksi. Ilman viralliseksi todistettua huoltajaa maahan saapuville lapsille määrätään Suomessa ja useimmissa EU-maissa edustaja, joka valvoo lapsen etua, Elina Pakarinen muistuttaa.

Sotaa yksin pakenevia lapsia ei voi tässä tilanteessa adoptoida. Viranomaiset tuntevat lainsäädännön ja ihmisoikeussopimusten sisällöt. He ovat velvollisia noudattamaan lakia ja sopimuksia sekä kantamaan vastuuta lapsista. Viranomaisten tehtävä on huolehtia myös perheen jälleenyhdistämisestä.

Yksityisessä majoituksessa Suomessa olevia lapsiperheitä lapsiasiavaltuutettu ja Pelastakaa lapset kehottaa kääntymään alueen viranomaisten puoleen, jotta lapsille voidaan taata oikeus varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon ja muuhun tukeen.

– Sota-alueilta paenneilla lapsilla on usein tarve myös henkiselle tuelle. Majoitustarpeen pitkittyessä myös perheiden asumisoloja on hyvä kartoittaa.