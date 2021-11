Varoitus tyhjistä hyllyistä: Ministeri kertoo USA:n ongelmista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Häiriöiden ennakoidaan jatkuvan ensi vuoden puolelle asti.

Yhdysvaltain liikenneministeri Pete Buttigieg arvioi vakavien logistiikkaongelmien jatkuvan lähitulevaisuudessa.

Monissa maan satamissa on siirrytty ympärivuorokautiseen toimintaan kertyneiden rahtijonojen purkamiseksi. CNN:n mukaan Yhdysvalloissa jumissa olevan tavaran arvo on 24 miljardia dollaria eli noin 21 miljardia euroa.

– Tulemme näkemään toimitushaasteita hallinnon toimenpiteistä huolimatta. Tuotteiden saaminen kauppojen hyllyille on kiinni tuottajista, tavarantoimittajista ja kauppiaista, Buttigieg sanoi.

Hän huomautti monien tuotteiden kysynnän nousseen rajusti viime aikoina. Tilanne on heijastunut raaka-aineiden ja esimerkiksi polttoaineen hintoihin.

– Pandemia on suurin yksittäinen ongelma. Se on aiheuttanut ruuhkautumista kaikkein tehokkaimmillekin yhtiöille, Pete Buttigieg totesi.

Kiinan tiukat epidemiasäännöt ovat synnyttäneet rahtilaivojen ruuhkia monien satamien edustalle. Maan kolmanneksi suurin satama suljettiin loppukesästä paikallisen tartuntaryppään vuoksi. Yhden rahtikontin kuljettaminen Kiinasta Yhdysvaltoihin maksaa tällä hetkellä jopa kymmenen kertaa enemmän kuin ennen koronapandemiaa.

Yhdysvalloissa on kerrottu tyhjistä hyllyistä on monissa kaupoissa ja esimerkiksi apteekeissa. Presidentti Joe Bidenin hallintoa on arvosteltu hitaasta reagoimisesta kriisiin.