Varoitus tulvista – Suomen myrskyt nyt täysin poikkeuksellisia

Alkuvuoden myrskyt ovat meteorologin mukaan rikkoneet kaikki tilastoennätykset.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kuvaa alkuvuotta myrskyjen tiimoilta poikkeukselliseksi. Suomessa on ollut vuoden alusta jo 13 myrskyä, ja seuraava on riepottelemassa Suomea jo tänä viikonloppuna.

– Alkuvuosi on ollut meillä niin myrskyisä, että jo pelkästään tammikuun aikana myrskypäiviä esiintyi kahdeksan kappaletta. Se on iso määrä: en löydä vastaavaa tilastoista. Helmikuun aikana myrskysaldoon on kilahtanut viisi päivää lisää, meteorologi kirjoittaa Forecan sään takaa –blogissaan.

Esimerkiksi viime vuonna myrskypäiviä oli koko vuonna 12. Tänä vuonna myrskyjä on ollut siis reilussa 1,5 kuukaudessa enemmän kuin viime vuonna yhteensä.

Viikonloppuna Suomeen iskevä myrsky on hyvin samankaltainen kuin viime viikonloppuna pahiten läntisessä ja lounaisessa Suomessa riehunut Dennis. Meteorologin mukaan tilanne ei kuitenkaan ole yhtä dramaattinen.

– Tällä erää olisin enemmänkin huolissani tulvivista joista ja merestä – varsinkin maan lounais- ja länsiosassa, Mäntykannas sanoo.

Myrskyillä on selvä yhteys tämän talven ennätyslämpöön. Meteorologin mukaan ”kulunut talvi kätkee toisenkin tilastoihmeen, joka loksauttaa meteorologin leuat auki”.

– Keskilämpötiloissa lähennellään kaikkien aikojen ennätyksiä. Näyttää todennäköiseltä, että ainakin osassa maata kuluneesta talvesta (joulu-helmikuu) muodostuu kaikkien aikojen lämpimin. Näin on käymässä esimerkiksi Helsingissä.