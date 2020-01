Varoitus terrorismista: Ääriliikkeet ovat pysyvä uhka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Radikalisaatiota ehkäisevien ohjelmien tehokkuutta on epäilty Britannian terrori-iskun jälkeen.

Britannian radikalisaatiota ehkäisevän ohjelman johtaja Christopher Dean varoittaa uskonnollisten ääriajattelijoiden luomasta pysyvästä turvallisuusuhkasta.

Healthy Identity Intervention (HII) -ohjelmassa radikalisoituneet henkilöt keskustelevat psykologin kanssa uskomuksistaan, identiteetistään ja suhteestaan muihin ääriajattelijoihin. Tavoitteena on saada henkilö luopumaan ekstremismistä ja väkivallasta.

Ohjelmien mielekkyys on herättänyt keskustelua marraskuun lopulla tehdyn London Bridgen terrorihyökkäyksen jälkeen. Kaksi henkilöä murhannut Usman Khan oli saanut jo aiemmin vankeustuomion terroristien koulutusleirin suunnittelusta. Hänet oli vapautettu rehabilitaatio-ohjelmaan joulukuussa 2018.

Christopher Deanin mukaan ääriliikkeissä toimivat henkilöt poikkeavat lähes kaikista muista vangeista.

– Osa on voinut olla ryhmänsä jäseniä jo vuosien ajan, jolloin he ovat syvästi sitoutuneita sen toimintaan. Ryhmästä lähteminen on äärimmäisen vaikeaa, Dean sanoo BBC:lle.

Hän painottaa, ettei psykologi voi ”uudelleenohjelmoida” ihmistä. Istunnoilla keskustellaan henkilön aiemmista valinnoista ja ääriajattelun taustoista. Edistystä osoittanut rikollinen voi myös nopeasti taantua aiempiin toimintamalleihin.

– Mielestäni meidän on oltava hyvin varovaisia sen suhteen, jos väitämme henkilön muuttuneen täysin vaarattomaksi. En usko, että tästä voidaan koskaan saada varmuutta, Christopher Dean toteaa.

Britannian oikeusministeriö ei ole tehnyt BBC:n mukaan tutkimuksia HII:n tai vastaavien ohjelmien tehokkuudesta radikalisaation torjumisessa. Viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Usman Khanin valvotun vapautuksen taustoista ja perusteista.