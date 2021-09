Varoitus talouden rajusta shokista: USA:n liittovaltion rahat loppumassa

Yhdysvalloissa demokrattien ja republikaanien neuvottelut velkakaton nostamisesta ovat olleet pitkään jumissa.

Valtiovarainministeri Janet Yellen on ilmoittanut kongressille, että ministeriön käteisvarannot loppuvat näillä näkymin lokakuussa. Bipartisan Policy Center (BPC) -ajatushautomon laskelman perusteella kohtalokas päivämäärä ajoittuisi lokakuun 15. päivän ja marraskuun 4. päivän välille.

– Kassavirtojen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi poliitikkojen on toimittava tulevien viikkon aikana, jotta kaikki Yhdysvaltain hallituksen velvoitteet pystytään maksamaan ajallaan, ajatuspaja kirjoittaa analyysissaan.

On epäselvää, miten valtiovarainministeriö voisi toimia kyseisen päivämäärän jälkeen. Noin 40 prosenttia kaikista liittovaltion maksuista jäisi hoitamatta tulevien viikkojen aikana, mutta priorisointi ja tiettyjen maksujen lykkäys voisi onnistua hetkellisesti.

BPC:n mukaan lokakuun 1. päivä on erityisen haastava muun muassa erääntyvän asevoimien eläkerahaston maksun vuoksi. Kuun vaihteen arvioidaan kuluttavan suuren osan ministeriön käteisreserveistä.

Taloudelliset riskit kasvavat, jos velkakattoa koskeva pattitilanne jatkuu. Tilanne on heijastunut jo Yhdysvaltain lyhyiden velkakirjojen korkotasoon.

– Veronmaksajien kustannukset voivat nousta ja maksut myöhästyä kotitalouksille ja yrityksille. Riskinä ovat potentiaalisesti katastrofaaliset markkinavaikutukset, jos Yhdysvallat ei pysty maksamaan velkojaan. Tätä ei ole tapahtunut kertaakaan lähihistorian aikana, ajatuspaja toteaa.

New York Timesin mukaan velkakatto saavutettiin jo heinäkuun lopulla, mutta valtiovarainministeriö on pitkittänyt tilannetta ”erityistoimenpiteillä”. Verotulojen ja valtion menojen aikatauluihin on liittynyt pandemian myötä aiempaa enemmän epävarmuutta.

Senaatin maanantaisen velkakattoäänestyksen odotetaan kaatuvan republikaanien vastustukseen. Demokraattien enemmistöjohtaja Chuck Schumer on muistuttanut arvioista, joiden mukaan kriisi voi pahimmillaan johtaa uuteen taantumaan ja massatyöttömyyteen.

NBC:n mukaan republikaanien tavoitteena on pakottaa demokraatit erilliseen äänestykseen, joka vaatisi satapaikkaisessa senaatissa alle 60 ääntä. Velkakaton nostaminen olisi puolueen arvion mukaan kiusallista demokraateille ja voisi heikentää presidentin puolueen kannatusta ensi vuoden välivaaleissa.

Alice-in-Wonderland logic: Republicans claim to oppose default, but say they'll vote for it anyway

Experts say default will precipitate a new recession, erase up to 6M jobs, increase unemployment

We'll work raise the debt ceiling & avoid irreparable economic harm to Americans

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 23, 2021