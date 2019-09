Varoitus taloudelle – hyökkäys öljykentille iskee kasvuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saudi-Arabiaan kohdistuneet hyökkäykset voivat heikentää myös euroalueen kasvunäkymiä.

Ekonomistit varoittavat Saudi-Arabian öljyteollisuutta vastaan tehtyjen lennokki-iskujen vakavista vaikutuksista maailmantalouteen.

Hyökkäykset Abqaiqin öljynjalostamoon ja Khuraisin öljykentälle leikkasivat maan päivittäistä öljyntuotantoa 5,7 miljoonaa barrelia eli yli viisi prosenttia maailman kokonaistuotannosta. Iskut nostivat välittömästi öljyn markkinahintaa.

On toistaiseksi epäselvää, kuinka nopeasti Saudi-Arabia saa palautettua tuotantonsa aiemmalle tasolle. Financial Timesin mukaan vaikutus maailmantaloudelle on pitkälti kiinni siitä, kestääkö hintapiikki muutamaa kuukautta pidempään.

Monien maiden teollisuustuotanto on jo viime kuukausina osoittanut hyytymisen merkkejä. Sijoittajia huolettavat myös kauppakiistat ja muu poliittinen epävarmuus, jota mahdollinen Lähi-idän konflikti vain kärjistäisi.

Tuotannosta johtuva hintapiikki toimii käytännössä kuin öljynkäyttäjille asetettu vero, joka iskee erityisesti öljyntuonnista riippuvaisiin maihin. Kymmenen euron lisäys barrelin hintaan lisäisi euroalueen kuluttajahintojen inflaatiota noin 0,3 prosenttiyksikköä. Vaikutus kuluttajien käytettävissä oleviin tuloihin on samankaltainen.

– [Saksan ja Italian kaltaisille] taantuman partaalla oleville maille tämä voi tarkoittaa eroa hitaan kasvun tai pienen supistumisen välillä, Berenberg-pankin ekonomisti Holger Schmieding sanoo.

Euroalueen arvioidaan toisaalta kestävän öljyn hinnan heilahteluita aiempaa paremmin, sillä jäsenmaiden taloudet ovat yhä palveluvetoisempia. Myös työmarkkinat ovat vahvistuneet viime vuosien aikana.

Vakavin shokkivaikutus kohdistuisi Turkin ja Argentiinan kaltaisiin maihin, joiden hauraat taloudet eivät välttämättä kestä edes tilapäisesti korkeampaa inflaatiota.