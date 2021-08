Varoitus Talebanille: Taistelemme loppuun asti

Afganistanin vastarintaliike aikoo taistella äärijärjestöä vastaan, jos neuvottelut eivät johda tulokseen.

Pohjoisen liiton taistelijat kokoavat uudestaan äärijärjestö Talebanin vastaisia vastarintajoukkoja Afganistanin Panjshirin laaksossa ja valmistautuvat taisteluun, kertoo The Times.

Vastarintaliikkeen tarkoituksena on luoda turvapaikka ihmisille, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi muissa maakunnissa.

Äärijärjestö Taleban otti runsas viikko sitten haltuunsa Afganistanin pääkaupungin Kabulin, ja se pitää nyt hallussaan käytännöllisesti katsoen koko maata. Panjshirin laakso on yksi viimeisistä Afganistanin kolkista, jota ääriliike ei vielä pidä vallassaan. Alue sijaitsee 150 kilometriä koilliseen pääkaupunki Kabulista.

Nyt Talebanin vastaista taistelua jatkaa Ahmad Massoud, joka on Talebanin ja al-Qaidan vuonna 2001 salamurhaaman sotapäällikkö Ahmad Shah Massoudin poika.

Useita Afganistanin entisen hallinnon poliitikkoja ja sotilaita sekä siviilejä on matkustanut Panjshiriin Talebanin aluevaltausten tieltä. Entinen puolustusministeri Bismillah Muhammadi ja ex-varapresidentti Amrullah Saleh vannovat jatkavansa taistelua Talebania vastaan.

Massoud varoittaa aktiivisesta vastarinnasta, jos Taleban ei hyväksy muita osapuolia uuteen hallitukseen.

Uudelleen muodostetun Pohjoisen liiton sotilaskomentajana toimiva Edris-niminen mies kertoo, että hänen joukkojensa tavoitteena on rauha. He aikovat kuitenkin puolustaa kotimaakuntaansa ja ovat valmiita valtaamaan takaisin Talebanille menetettyjä alueita tarpeen vaatiessa.

– Ensinnäkin rukoilemme Allahia, jotta hän pelastaisi meidät, mutta tiedämme olevamme vahvoja ja rohkeita lyödäksemme heidät (Talebanin), Edris sanoo.

– Taistelemme kaikin voimin niin kauan kuin olemme hengissä.

Hänen mukaansa Panjshirissa on 12 000 miestä taisteluvalmiudessa. Osa taistelijoista on matkustanut Panjshiriin muista maakunnista. Panjshirin kuvernöörin tiedottaja Sharifullah Aleem sanoo, että taistelijoita on jopa 15 000. Talebanilla kerrotaan olevan noin 80 000 taistelijaa.

– Haluamme keskustella Talebanin kanssa, mutta jos he eivät halua rauhaa, me taistelemme heitä vastaan. Me löimme heidät kaksikymmentä vuotta sitten ja teemme sen uudestaan, jos meidän on pakko, Aleem toteaa.