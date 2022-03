Varoitus syöksykierteestä: Moskova on mahdottoman edessä

Venäläinen tutkija ja luennoitsija Ilja Matvejev muistuttaa Venäjän olevan vahvasti sidoksissa maailmantalouteen, minkä vuoksi pakotteet iskevät maahan pahasti.

RANEPA-yliopiston Pietarin kampuksella työskentelevän Matvejevin mukaan maan tuotantokapasiteetti useimmilla aloilla tuhoutuu ja työttömyys uhkaa nousta dramaattisesti tuontirajoitusten vuoksi.

– Rahoituspakotteet rajoittavat dramaattisesti Venäjän kykyä tuoda maahan hyödykkeitä. Lisäksi vienti todennäköisesti laskee. Yhdysvallat on jo lopettanut Venäjän öljyn tuonnin. EU ostaa edelleen öljyä ja kaasua Venäjältä, mutta kuinka kauan ja millä määrillä, Matvejev pohtii Twitterissä.

– Maerskin kaltaisten logistiikkayritysten sanktiot, venäläisten pankkien sulkeminen SWIFTin ulkopuolelle ja muiden kansainvälisten rahoitustoimien vaihtoehtojen leikkaaminen rajoittavat entisestään tuontia. Lisäksi monet länsimaiset yritykset lopettivat tavaroiden ja palveluiden viennin Venäjälle.

Matvejev korostaa, että Venäjän talous on integroitunut monimutkaisiin globaaleihin toimitusketjuihin, joten ulkomailla valmistettujen komponenttien varastot ovat hyvin rajalliset.

– Tuonnin rajoitukset tuhoavat Venäjän tuotantokapasiteetin useimmilla aloilla. Monet tehtaat (myös venäläisomistuksessa olevat) lopettivat tuotannon, koska niiltä puuttui ulkomaisia komponentteja.

– Ne saattavat pitää kiinni työvoimastaan odottaessaan tuonnin palautuvan, mutta jos tämä ei tapahdu muutamassa viikossa tai kuukaudessa, dramaattinen työttömyyden nousu on taattu. Lisäksi osa Venäjän tuotantokapasiteetista on järjestetty suoraan ulkomaisen pääoman kautta.

Ilja Matvejevin mukaan Venäjällä ulkomaisessa ja sekaomistuksessa olevissa yrityksissä on viisi miljoonaa työntekijää.

– Monet näistä yrityksistä keskeyttävät parhaillaan toimintansa tai lähtevät kokonaan Venäjältä, mikä johtaa vakavaan työttömyyskriisiin.

– Tietysti taloudellisten yhteyksien vuoksi työttömyys lisääntyy jatkuvasti. Kaiken kaikkiaan mikään muu talous maailmassa ei ole kokenut tällaista – äärimmäistä de-globalisaatiota muutamassa päivässä.

Hänen mukaansa tähän tilanteeseen on mahdotonta sopeutua.

– Vaikka länsimaisten yritysten kansallistaminen tapahtuisikin, se ei takaisi sitä, että uudet johtajat voisivat aloittaa tuotannon uudelleen.

Matvejevin mielestä myöskään kauppa Kiinan ja muiden maiden kanssa ei voi korvata kauppaa lännen kanssa:

– 1) Volyymi on yksinkertaisesti liian korkea; 2) kiinalaisten tavaroiden ja komponenttien laatu on epätasainen ja epäluotettava; 3) Kiina tarjoaa erittäin epäedullisia kauppaehtoja tietäen, että se voi pitää Venäjän panttivankina.

– Jo tapahtuneet vahingot ovat äärimmäisiä, mutta jos tilanne jatkuu vaikkapa vuoden, ennustan 30 prosentin pudotusta bruttokansantuotteeseen, 20–30 prosentin pudotusta työllisyyteen ja vähintään keskiluokan puoliintumista.

I have collected some thoughts on the immediate impact of sanctions on the Russian economy (a long 🧵). TL; DR: 30 years of economic development thrown into the bin. (1/16)

— Ilya Matveev (@IlyaMatveev_) March 15, 2022