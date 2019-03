Varoitus Suomen julkisesta taloudesta – ”vaikeita kysymyksiä”

Hiipuva talouskasvu luo painetta hyvinäkin vuosina alijäämäisenä pysyneelle julkiselle taloudelle.

Aktia-pankin julkaiseman ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa vuoden 2019 aikana 3,3 prosenttia. Suomen kasvun arvioidaan hiipuvan 1,7 prosenttiin aiemmin ennustetusta 1,8 prosentista.

Maailmantalouden epävarmuutta lisäävät Brexitin ja mahdollisen kauppasodan kaltaiset riskit. Kasvun hidastuessa myös paineet korkojen nostamiselle ovat vähentyneet.

Aktia huomauttaa, että kasvuvuosista huolimatta alijäämäisenä pysynyt Suomen julkinen talous aiheuttaa uudessa tilanteessa yhä vakavampia huolia. Julkisen velan suhde BKT:hen on laskenut, ja vuonna 2020 velkaantumisasteen ennustetaan olevan 57,6 prosenttia.

– Velkaantumisasteen laskusta huolimatta julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä. Takanamme on nyt neljä vuotta kasvua, jonka huippu nähtiin jo vuonna 2016. Jos ennusteemme toteutuu, meillä on Suomessa vähintään kuusi vuotta kasvua ilman, että julkistalous on saanut ylijäämää, Aktian pääekonomisti Heidi Schauman toteaa tiedotteessa.

– Se on huolestuttavaa ja herättää monia vaikeita kysymyksiä Suomen julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä, Schauman jatkaa.

Suurin välitön riski Suomen kasvunäkymille on maailman talouskasvun hidastuminen. Aktian mukaan maailmantalouden kasvua kannattelevat yhä vahvemmin kehittyvät markkinat erityisesti Aasiassa.

Euroalueen vuoden 2019 kasvua on korjattu talven 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin. Vuonna 2020 alueen kasvu hidastuu jo yhteen prosenttiin.

– Euroopassa kaikki isot taloudet Espanjaa lukuun ottamatta alkavat hidastua. Samaan aikaan Brexit-prosessi on yhä käynnissä, Italia-epävarmuus jatkuu ja tilanne on poliittisesti epävakaa monissa Euroopan maissa. Lisäksi ilmassa on Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä kaikki Yhdysvaltoihin ja Kiinaan liittyvä epävarmuus. Alasuuntaisuus on nousemassa dominoivaksi trendiksi, Schauman toteaa.

