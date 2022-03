Varoitus Suomelle ja Ruotsille: Nato-ikkuna voi pian sulkeutua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Naton entinen pääsihteeri arvioi, että maiden jäsenhakemus hyväksyttäisiin yhdessä yössä.

Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen arvioi, että Suomen ja Ruotsin etu olisi hakea nyt Naton jäsenyyttä. Samalla hän varoittaa, että jäsenyysikkuna voi olla pian sulkeutumassa.

– Nato on valmis ottamaan Suomen ja Ruotsin jäsenekseen. Sanoisin, että hakemus hyväksyttäisiin yhdessä yössä. Ja voisin lisätä: minusta jäsenyys olisi Suomen ja Ruotsin etu. Heillä on nyt mahdollisuuksien ikkuna. Putin on nyt sitonut itsensä (Ukrainaan), joten ikkuna voi pian sulkeutua, Fogh Rasmussen sanoo Radio Free Europen haastattelussa.

Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin jäsenyys antaisi konkreettisen viestin siitä, että Naton ovet ovat auki, myös Ukrainalle ja Georgialle. Se olisi Naton oman, vuonna 2008 tehdyn, periaatepäätöksen mukainen.

– Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi selvä viesti ovien pysymisestä auki ja siitä, ettei Nato hyväksy [Vladimir] Putinia “ovimieheksi”.

Fogh Rasmussenin mukaan lännen olisi pitänyt herätä aiemmin Putinin toimiin. Esimerkiksi Krimin valtauksen jälkeen asetettuja lieviä pakotteita Putin tulkitsi viestiksi, että hän saa jatkaa invaasiotaan, minkä hän on sittemmin tehnyt.