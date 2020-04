Työttömyyden varoitetaan räjähtävän Venäjällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan työttömyysaste voi nousta vuoden loppuun mennessä jopa 15 prosenttiin.

Ekonomistien mukaan koronavirusepidemian vastaiset toimenpiteet voivat syöstä Venäjän talouden vakavaan kriisin. Synkimmissä arvioissa miljoonien pelätään menettävän työpaikkansa.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti torstaina pitämässään tv-puheessa jatkavansa palkallista pakkolomaa huhtikuun loppuun asti. Vain välttämättömiksi arvioidut yritykset pysyvät auki.

Uusista taloudellisista tukitoimista ei kerrottu.

– Putinin puhe vahvisti suurimmat pelot. Kuukauden kestävät rajoitustoimet käytännössä takaavat taantuman tälle vuodelle – kysymys on vain siitä, kuinka syvä syöksystä tulee, IHS Markit -yrityksen pääekonomisti Lilit Gevorgyan sanoo The Moscow Times -lehdelle.

Lehden haastattelemat ekonomistit arvelevat, että taloudellisesta pudotuksesta tulee todennäköisesti Putinin valtakauden jyrkin. Venäjän bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3–5 prosenttia, jos kriisi pysyy jotenkuten hallinnassa.

– Rajoitustoimien merkittävä pidennys ja öljynhinnan pudotus lisäävät riskiä sille, että BKT-pudotus vuonna 2020 voi olla jopa yli kymmenen prosenttia, ekonomisti Vladimir Miklashevsky sanoo.

Myös monia vahvuuksia

Arviot menetetyistä työpaikoista vaihtelevat kolmen ja kymmenen miljoonan välillä. Rajuimmissa ennusteissa Venäjän työttömyysasteen uskotaan nousevan jopa 15 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

Rajoitustoimien on toisaalta arvioitu iskevän vain noin 30 prosenttiin maan talousjärjestelmästä. Energia-ala ja raaka-aineteollisuus ovat toimineet toistaiseksi varsin normaalisti.

Renaissance Capital -yhtiön analyytikko Sofya Donets huomauttaa aiempien kansallisten mobilisaatio-ohjelmien toimineen Venäjällä monia muita maita paremmin.

– Venäjän vahvuutena on rajoitustoimille alttiin palvelusektorin suhteellisen pieni osuus. Julkinen sektorin osuus BKT:ssä ja työllisyydessä on suuri, ja valtio on kerännyt suuret reservit talouselvytystä varten, Donets sanoo.