Varoitus Saksasta: Virus voi levitä hallitsemattomasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatartuntojen määrä on ollut nopeassa kasvussa erityisesti nuorten parissa.

Saksassa on vahvistettu vuorokauden aikana yli 4 000 uutta koronavirustapausta eli enemmän kuin kertaakaan kevään epidemiahuipun jälkeen.

– Luvuissa näkyy huolestuttavaa nousua, terveysministeri Jens Spahn sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa tartuntoja on vahvistettu viime viikkoina pääosin nuorten ikäryhmässä.

– Koska he haluavat juhlia ja matkustella. Nuoret kuvittelevat olevansa voittamattomia, vaikka näin ei ole. Koronaviruksen aiheuttama sairaus on edelleen vakava varsinkin ikääntyneille, Spahn jatkoi.

Saksan infektiotaudeista vastaavan Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler kuvaili nykytilannetta huolestuttavaksi. Hän arvioi, että päivittäisten Covid-19-tapausten määrä voi nousta yli kymmeneen tuhanteen.

– On mahdollista, että virus alkaa levitä hallitsemattomasti, Wieler sanoi BBC:n mukaan.

Saksassa on vahvistettu yhteensä yli 311 000 infektiota ja 9 652 kuolemantapausta. Aktiivisia tapauksia on noin 33 760, joista 470 on luokiteltu vakaviksi tai kriittisiksi.