Varoitus Ruotsista: Rikollisjengien lonkerot parlamentissa saakka

Kansanedustaja Marko Kilven mukaan poliisin määrärahoja ei pidä leikata.

Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi vaatii riittäviä määrärahoja poliisille, jotta Suomi ei seuraa ”Ruotsin tietä” rikollisuudessa.

– Ruotsissa rikollisliigat ovat ulottaneet lonkeronsa jo parlamenttiin saakka, Kilpi kirjoittaa Iisalmen Sanomissa.

– Järjestäytynyt rikollisuus on kehittynyt vahvasti ja se ujuttaa lonkeroitaan hyvin aktiivisesti kaikille yhteiskunnan tasoille. Pyritään luomaan suhteita ihmisiin, jotka istuvat päättävillä paikoilla, ihmisiin, joilla on vaikutusvaltaa. Kun järjestäytynyt rikollisuus pääsee juurtumaan yhteiskunnan rakenteisiin, ei sitä sieltä enää pois saada. Se on juuri sitä Ruotsin tietä, josta meitä kovasti varoitellaan.

Hänen mukaansa Ruotsin tilanne on huolestuttava.

– Siellä samat liigat rekrytoivat aktiivisesti nuoria mukaan toimintaan. Siellä hiekkalaatikoissa leikkiviä lapsia on ammuttu ja poliiseja ohiajavista autoista. Kukaan ei samaa tänne halua.

Kilpi kummeksuu sitä, että hallitusohjelman mukaan poliisien määrää lisätään, mutta tulevassa budjettiriihessä määrärahoja ollaan kuitenkin leikkaamassa 40 miljoonalla eurolla.

– Poliisien määrä tulee laskemaan. Tämä oli nähtävissä jo eduskuntakauden alussa, mutta meille on jatkuvasti sanottu päinvastaista. Miksi näin? Suomessa on jo nyt selkeästi vähiten poliiseja kuin missään muussa EU-maassa, ei tästä ole varaa vähentää, hän kirjoittaa.