Venäjän toiminta muuttunut dramaattisesti – varoitus Romaniasta

Romania kertoo huolestuneensa Venäjän laivaston sota-alusten lisääntyneestä toiminnasta Mustanmeren alueella.

Laivoja on kuljetettu Bosporinsalmen kautta itäiselle Välimerelle, jossa ne ovat osallistuneet Syyrian kapinallisia vastaan tehtyihin iskuihin. Alukset ovat pommittaneet kapinallisia ja ISIS-taistelijoita muun muassa moderneilla Kalibr-risteilyohjuksilla.

Liikenne on ollut aktiivista myös viime viikkojen aikana. Esimerkiksi keskiviikkona Krivak II -luokan fregatti Pytlivyy matkasi salmen läpi kohti Sevastopolin satamaa. Pytlivyyn kerrotaan toimineen viimeiset seitsemän viikkoa Syyrian Tartuksen laivastotukikohdasta käsin.

– Venäjä on siirtänyt joukkojaan Mustanmeren kautta Välimerelle. Tilanne on muuttunut dramaattisesti viimeisen vuoden aikana, Romanian puolustusministeri Mihai Fifor sanoi UAWire-sivuston mukaan.

Romania aikoo nostaa Euroopan turvallisuuskysymykset esiin tammikuussa, jolloin maan EU-puheenjohtajuuskausi alkaa. Ulkoministeri Teodor Melescanun mukaan muita teemoja ovat esimerkiksi kyberturvallisuus ja Venäjän toimintaan vastaaminen.

Natoon kuuluva Romania on nostanut puolustusmenonsa kahteen prosenttiin BKT:stä Yhdysvaltojen vaatimuksen mukaisesti.

Maa on myös ilmoittanut modernisoivansa asevoimiaan uusilla hävittäjälentokoneilla ja muilla asejärjestelmillä. Näiden lisäksi vuoden loppuun mennessä aiotaan julkistaa kaksi suurta puolustusalan hankintaohjelmaa.

