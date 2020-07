Varoitus rokotteesta: Ei valmistu syksyllä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO:n mukaan koronarokotusten aloittamista joudutaan odottelemaan alkuvuoteen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilaohjelman johtaja Mike Ryan arvioi Covid-19-rokotteen valmistuvan vasta vuoden 2021 puolella.

Hän huomautti, että useat rokotehankkeet ovat edenneet kolmannen vaiheen laajoihin kokeisiin. Alustavat tiedot vaikuttavat lupaavilta, sillä rokotteiden kerrotaan olevan turvallisia ja tuottavan riittävänä pidetyn immuunivasteen.

Oxfordin yliopiston tutkijat ovat ennustaneet rokotteen tulevan käyttöön jo loppuvuoden aikana, jos testit etenevät aikataulun mukaisesti. BBC Radio 4:n mukaan riskiryhmien rokottaminen voitaisiin aloittaa joulukuun tienoilla.

– Olemme edistyneet hyvin. Mutta realistisesti arvioiden tämä tarkoittaa, että rokotukset voidaan aloittaa ensi vuoden alkupuolella, Ryan sanoi.

WHO on ilmoittanut tukevansa lääkeyhtiöitä tuotannon laajentamisessa.

– Tämän suhteen on toimittava reilusti, sillä tämä on maailmanalajuinen hyödyke. Pandemiarokotteet eivät ole vain varakkaille tai köyhille, vaan ne on tarkoitettu kaikille, Mike Ryan jatkoi.