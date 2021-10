Varoitus rajusta inflaatiosta: Hinnat nousevat jopa 18 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Britannian elintarvikealan johtaja vertaa tilannetta 1970-luvun lopun kriisiin.

Teollisuusalan edustajat arvioivat Britannian parlamentin kuulemisessa, että monien tuotteiden hinnannousu tulee näkymään lähikuukausina kuluttajien kukkarossa.

Polttoaineen hinnat ovat nousseet maassa korkeimmalle tasolleen vuoden 2013 jälkeen. Bensiinin hinta on lähellä kaikkien aikojen ennätystään.

Elintarvikealan FDF-liitto arvioi kahviloiden, ravintoloiden ja baarien hintojen nousevan yli kymmenen prosenttia vuodessa.

Muutokset sähkön ja kuljetusten hinnoissa ovat nostaneet teollisuuden materiaalikustannuksia jopa 30–40 prosenttia. Rahtikontin kuljettaminen Aasiasta Eurooppaan maksoi viime vuoden joulukuussa noin 1300 euroa, mutta nyt yli 15 000 euroa. Ilmarahdin hinta on kymmenkertaistunut samalla aikavälillä.

Britanniaa on riivannut lisäksi EU-eron kärjistämä pula rekkakuskeista. Arvostelijoiden mukaan hallituksen viisumisuunnitelma on epäonnistunut täysin, sillä hakemuksia on tullut tähän mennessä vain 20 kappaletta.

– Matkailu- ja ravintola-alalla inflaatio on 14–18 prosentissa. Tämä on hirvittävää, FDF:n johtaja Ian Wright sanoi parlamentissa Independent-lehden mukaan.

Hän muistutti inflaation olleen 1970-luvun lopulla työväenpuolueen pääministeri James Callaghanin aikana pahimmillaan 27 prosenttia.

– Muistan, kun Sainsbury’s-kaupan myyjä muutti hintoja kaksi kertaa tunnin aikana. Emme voi palata tällaiseen aikaan, silloinkin meiltä meni 15 vuotta toipumiseen, Wright totesi.