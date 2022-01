Varoitus puhelimen kamerasta – IS: Näin rahat päätyvät huijareille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huijarit väärentävät FBI:n mukaan puhelimella luettavia qr-koodeja.

Älypuhelimen kameralla luettava qr-koodi mahdollistaa nopean siirtymisen verkkosivulle, tiedoston ja sovelluksen latauksen tai suorat maksut vastaanottajille, mutta sen käyttöön liittyy myös riskejä.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on varoittanut huijauksista, joissa hyödynnetään qr-koodeja. Huijarit peukaloivat koodeja, jonka jälkeen ne ohjaavat niiden skannaajat esimerkiksi tietoja varastaville verkkosivuille, lataamaan puhelimen saastuttavia haittaohjelmia tai suorittamaan maksuja rikollisille.

Tietoturvayhtiö Check Point varoitti Ilta-Sanomien mukaan huijauksesta jo vuonna 2020.

– On muistettava, ettei qr-koodi ole muuta kuin nopea ja kätevä tapa käyttää nettipalveluja. Emme voi olla varmoja, että koodi on aito ennen kuin olemme jo skannanneet sen – ja silloin hyökkäys on jo voinut käynnistyä, totesi yhtiön Suomen maajohtaja Sampo Vehkaoja.