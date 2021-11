Varoitus Pohjolalle: Siirtolaiset voidaan kääntää uudelle reitille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brittiasiantuntijan mukaan Puolan rajan avaamista vaativat pelaavat Kremlin pussiin.

Siirtolaisten kurjuudesta on tehty ase lännen vastaisessa pelissä ja kaiken takana on presidentti Vladimir Putinin Venäjä, nimekäs turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja CEPA:n vanhempi tutkija Edward Lucas arvioi The Timesin kirjoituksessaan.

Hänen mukaansa Valko-Venäjältä masinoidun siirtolaisten virran tarkoituksena on paljastaa lännen heikkoudet, lisätä sisäisiä jännitteitä, luoda hajaannusta ja tuhota sen uskottavuus.

Edward Lucasin mukaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan valta on täysin riippuvaista Kremlistä.

– Yksi nopea puhelinsoitto Putinilta riittäisi ja saisi hänet perääntymään, Lucas toteaa.

Hänen mukaansa Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukashenka voivat toimia näin, koska siirtolaisuus on lännelle dilemma.

– Väestönkasvu, ilmastonmuutos, sota, köyhyys, nälkä ja huono hallinto vauhdittavat miljoonien ihmisten liikettä pois Lähi-idästä, Afrikan maista ja muualta. Länsimaiset äänestäjät ovat kuitenkin tehneet selväksi, että he vastustavat massasiirtolaisuutta. Poliitikot vapisevat heidän tyytymättömyytensä edessä. Lopputuloksena ihmisiä kuolee rajoillamme. Julistamamme humanitaariset arvot on venytetty äärimmilleen.

Tämä on Edward Lucasin mukaan johtanut vallan siirtymiseen tällaiseen toimintaan lähteneille maille.

– Venäjä testasi tätä vuonna 2016 viemällä siirtolaisia Suomen rajalleen. Tämä loppui vasta kun Helsinki suostui lopettamaan kahdenvälisten suhteiden jäädyttämisen, johon ryhdyttiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Lucas muotoilee.

Miksi Puola?

Siirtolaisten käyttö tällaisessa vaikuttamisessa nakertaa Edward Lucasin mukaan kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja lisää polarisaatiota. Molemmat istuvat hänen mukaansa Venäjän hajota ja hallitse -ajattelutapaan.

Puolaa Lucas pitää loistokohteena tällaiselle. Hän huomauttaa Puolan olevan Naton Itämeren alueen puolustuksen kulmakivi. Maa on kuitenkin myös diplomaattisesti eristyksissä EU-riitojen takia.

– Monet liberaalisti ajattelevat eurooppalaiset inhoavat sen [Puolan] kovaa linjaa aborttiin ja homoseksuaalien oikeuksiin. Valtion mediaimperiumi on erikoistunut yliampuvaan retoriikkaan, Lucas listaa.

Hänen mukaansa Puolan asenteissa ja toiminnassa siirtolaisten kanssa on paljon arvosteltavaa. Silti vaatimus rajojen avaamisesta on hänestä Kremlin pussiin pelaamista.

– Kaikki menestys laittomassa rajan ylittämisessä rohkaisee muita yrittämään samaa reittiä. Rajan hallinta on olennainen osa valtion olemusta. Niin usein muiden valtaamaksi joutunut Puola ei tule antautumaan tässä ulkoiselle paineelle.

Edward Lucas vaatiikin länsimaita kiinnittämään huomiota kriisin syihin Minskissä ja Moskovassa.

– Lukuisista varoituksista ja herätyksistä huolimatta olemme jo vuosia epäonnistuneet tunnistamaan, millaisen vaaran nämä roistohallinnot muodostavat. Lukashenka on murhannut kriitikoitaan ja järjestellyt vaaleja kaksi vuosikymmentä. Toukokuussa hän pakotti kansainvälisen lennon maahan kidnapatakseen arvostelijansa, Lucas muistuttaa.

Venäjän syntilista on hänen mukaansa vielä pidempi myrkkyiskuineen ja sotatoimineen.

Varoitus Pohjolalle

Edward Lucasin mukaan Kreml hallitsee tällä hetkellä tilannetta. Hän varoittaa, että siirtolaisten virta voidaan ohjata Pohjolaankin.

– Se voi napsauttaa siirtolaiskriisin pois päältä. Se voi kääntyä toiseen kohteeseen kuten Liettuaan tai Latviaan tai maihin kauempana pohjoisessa. Tai se voi lisätä virtaa, hän kirjoittaa.

Edward Lucas maalaa Euroopasta aseettoman kuvan. Hänen mukaansa helppo ensiaskel olisi asettaa pakotteita siirtolaisia Valko-Venäjälle lennättäville yhtiöille. Vielä tärkeämpänä hän pitää YK:n kautta tehtävää humanitaarista operaatiota, jolla autettaisiin rajalla olevia siirtolaisia.

– Nämä olisivat kuitenkin vain lyhyen tähtäimen konsteja. Se, mitä länsi todellisuudessa tarvitsee on systemaattinen vastaus hyökkäyksiin, jotka jäävät juuri varsinaisen taistelemisen kynnyksen alapuolelle. Muotikäsite on ”hybridisota”, mutta vanha neuvostoajan ”aktiivisten toimien” käsite istuu täydellisesti.

Tällaista ei kuitenkaan näytä olevan näköpiirissä. Lucasin mukaan Yhdysvallat on kääntänyt nyt katseensa Kiinaan. Saksa, Ranska ja Britannia taas keskittyvät omiin asioihinsa.

– Vihollisemme ahertavat samalla kun johtajamme nahistelevat keskenään ja mahtailevat. Ei mikään ihme, että he ovat voitolla.